Homenajes y reconocimientos en la Gala del Deporte de FJFS

La Federación Junta Fallera de Sagunt celebrará este domingo, 4 de enero, la Gala del Deporte, a la que han confirmado su asistencia buena parte de los clubes deportivos de la comarca.

El evento que estará presidido por las Falleras mayores de FJFS, Noa Barea y Ana Martínez, sus cortes de Honor y los concejales de Deportes y Fiestas del ayuntamiento de Sagunt, Javier Timón y Patricia Sánchez, servirá para reconocer la participación de las 30 comisiones en las actividades deportivas programadas durante todo este año, 28 disciplinas entre las que se han incorporado por primera vez los deportes femeninos.

Exhibiciones

La gala contará con las exhibiciones del club de Lluita Morvedre, el club de Esgrima Morvedre y el Gimnasia Sagunt, además de rendir homenaje al Balonmano Fertiberia por su 75 aniversario, dada su colaboración con la entidad fallera.

El acto, que estará presentado por la periodista de Apunt, Anaïs Ordóñez, también dará a conocer dos historias de superación de deportistas locales y como novedad, la entrega de tres banderines en lugar de uno a las tres fallas con mayor participación en los deportes de FJFS.