La escalada del precio de la vivienda no frena el ritmo de las operaciones en Sagunt

El mercado inmobiliario de Camp de Morvedre continúa su tendencia al alza en 2025, especialmente en Sagunt, donde la necesidad de viviendas es más pujante que la dificultad a su acceso por la escalada de precios. Esa es una de las conclusiones al analizar algunos de los últimos indicadores, como los datos oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. De acuerdo con estos registros, las operaciones de compraventa en el tercer trimestre del año en la capital comarcal, que se corresponde en su mayoría con el verano, fueron las más altas en este periodo desde 2022.

En el conjunto de esos primeros nueve meses del ejercicio, la adquisición de viviendas alcanzó las 1.080 en Sagunt, aunque apenas una de cada diez eran nuevas construcciones. Los 120 inmuebles de primera ocupación residencial adquiridos entre enero y septiembre de este 2025 están en consonancia con los ejercicios más recientes, aunque superan con creces los registrados tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y se quedan muy pequeños respecto al boom del ladrillo.

Como ejemplos y sin ir más lejos, entre 2017 y 2019 apenas se pusieron en el mercado 114 viviendas nuevas en Sagunt, mientras que solo en el primer trimestre de 2007 se contabilizaron 334 operaciones de este tipo, siempre según los registros oficiales.

Otros indicadores

Más allá de estos datos que salen de las notificaciones procedentes de las notarías, varios portales digitales mantienen una actualización más al día sobre las operaciones y especialmente los precios en los que se cierran las compraventas. Es el caso de idealista.com, que señala Sagunt y más concretamente el Port como uno de los puntos con mayor demanda y menor oferta, un fenómeno que empuja a algunas zonas a superar los 2.000 euros por metro cuadrado.

En este núcleo costero, el precio medio antes de final de año ronda los 1.733 euros por metro cuadrado, casi un 20 % por encima que en 2024 y el máximo histórico, según esta fuente. Por zonas, Las Islas se consolida como el barrio más caro al superar los 2.100 euros por metro cuadrado, por encima de los 1.896 euros por metro cuadrado en la playa. El resto de Port de Sagunt se queda por debajo de los 1.700 euros por metro cuadrado, según los datos de noviembre.

Por lo que respecta al núcleo histórico, el promedio se encuentra en los 1.320 euros por metro cuadrado, con oscilaciones entre los 1.184 euros por metro cuadrado de Ciutat Vella y los 1.372 euros por metro cuadrado en la avenida Doctor Palos. Para completar esta radiografía de Sagunt, las viviendas de Almardà alcanzan un precio medio de casi 2.500 euros por metro cuadrado, que supone una ligera rebaja respecto a octubre, pero un repunte del 28 % en comparación con noviembre de 2024, siempre según los datos que maneja el idealista.com.

Sin sorpresas

Por su parte, Canet d'en Berenguer sigue siendo la localidad más cara del Camp de Morvedre donde comprar una vivienda, con un incremento del 21 % en el último año, alcanzando los 2.703 euros por metro cuadrado. Todavía en la comarca, Gilet alcanza los 1.595 euros por mero cuadrado con un incremento interanual del 27,2 %. En municipios próximos podemos ver algunas diferencias y es que Puçol manifiesta una caída del 3,5 % en los precios.

No obstante el coste sigue siendo elevado, ya que está en 1.915 euros por metro cuadrado. En cambio, el Puig sigue la tendencia y experimenta un incremento del 10,1 % con un coste de hasta 1.788 euros por metro cuadrado. La ciudad de València mantiene un precio medio de 3.238 euros por metro cuadrado lo que supone una subida del 15,3 %.