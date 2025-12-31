Un proyecto piloto con la UV dotará a la Baronia de un nuevo modelo económico-social

La Mancomunitat de la Baronia ha puesto en marcha un proyecto piloto en colaboración con la Universitat de València para fomentar la economía social en esta subcomarca del Camp de Morvedre, un modelo que persigue ser exportables a otras poblaciones, como plan estratégico, para el desarrollo de las economías locales desde un punto de vista sostenible y con los ojos puestos en el cooperativismo y la generación de empleo en entornos más rurales.

El presidente de la mancomunitat y alcalde de Gilet, Salva Costa, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con representantes del Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento de la Universitat de València (IUDESCOOP), con el objetivo de presentar los resultados preliminares del Plan Local de la Economía Social de la Baronia, al que se denomina, "Baronia Cooperativa".

Este plan se está configurando como una experiencia piloto que servirá de base metodológica para el diseño de futuras Agendas Locales de la Economía Social en otros territorios.

La reunión se enmarca en el desarrollo del proyecto INNSOCIAL, financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES), cuyo propósito es diseñar y testar instrumentos innovadores de planificación estratégica dirigidos a las administraciones locales. Estos instrumentos pretenden facilitar el acceso a subvenciones públicas para el fomento del cooperativismo, la economía social y el desarrollo rural, reforzando así la capacidad técnica y estratégica de los gobiernos locales.

Vista de Gilet. / Daniel Tortajada

Diagnóstico territorial

Durante el encuentro, el equipo del IUDESCOOP y su asistencia técnica, la cooperativa de innovación social Neitin, Sostenibilitat 360, expuso los principales hallazgos del diagnóstico territorial realizado en la Baronia, que ha permitido identificar el potencial existente en materia de cooperativismo, emprendimiento colectivo, empleo de calidad y arraigo territorial, así como los principales retos estructurales que condicionan su desarrollo. Este trabajo ha contado con la participación activa de agentes institucionales, económicos y sociales del territorio.

El presidente de la Mancomunidad, Salva Costa, destacó la importancia del proceso, reconociendo que "el Plan Local de la Economía Social nos está permitiendo disponer, por primera vez, de una visión estratégica y compartida sobre cómo impulsar un modelo económico más justo, resiliente y vinculado al territorio. Este trabajo no solo es clave para la Baronia, sino que puede convertirse en una referencia para otros municipios que quieren apostar por el cooperativismo y el desarrollo rural con herramientas sólidas y bien fundamentadas”.

Proyecto innovador

Por su parte, Mª José Vañó, representante del IUDESCOOP de la Universitat de València, subrayó el carácter innovador del proyecto:

“La Baronia se está consolidando como un laboratorio territorial de políticas públicas en economía social. El enfoque metodológico que estamos desarrollando combina rigor académico y aplicabilidad práctica, con el objetivo de que las entidades locales dispongan de instrumentos útiles para planificar, captar financiación y generar impacto real en el territorio”.

El proyecto INNSOCIAL busca precisamente cubrir una carencia habitual en el ámbito local: la falta de metodologías estructuradas que permitan integrar la economía social y del fomento del cooperativismo, en las estrategias de desarrollo económico y acceder de manera eficaz a las líneas de apoyo existentes a nivel autonómico, estatal y europeo.

Con esta iniciativa, la Mancomunidad de la Baronia refuerza su compromiso con un modelo de desarrollo basado en la economía social, la cooperación y la innovación pública, sentando las bases para futuras políticas locales alineadas con la cohesión social, el empleo digno y la sostenibilidad territorial.