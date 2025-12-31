Sagunt hace oficial el nombramiento de 145 funcionarios de carrera

El Ayuntamiento de Sagunt hizo oficial hace unos días el nombramiento como funcionarios de carrera de 145 trabajadores municipales, algunos de los cuales ya ejercen desde hace más de dos y tres años.

La concejala de Personal, María José Carrera, explica en palabras a Levante-EMV que, en lugar de ir publicando el goteo de incorporaciones a la plantilla de las personas que durante los últimos tiempos han ido superando los procesos de selección, en muchos casos de estabilización, el departamento prefirió agruparlos al considerar «más conveniente sacarlos en un solo edicto, pensando también que era una forma de ahorrarse el gasto que implica la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana».

Primer anuncio

De esta forma, en un primer anuncio se recopilan las resoluciones de alcaldía que dieron luz verde a 142 de estos nombramientos, desde una ingeniera técnica industrial, que se declaró ganadora en octubre de 2022 del procedimiento selectivo, hasta una docena de administrativas, que el pasado mes de agosto logró las mejores puntuaciones en esta oposición.

Ayuntamiento de Sagunt. / Daniel Tortajada

El grueso de estos nombramientos se corresponde con procedimientos que se completaron a lo largo de 2024. En este caso se encuentra 86 funcionarios, entre los que los más repetidos son administrativos, subalternos, arquitectos, técnicos para diferentes departamentos, trabajadoras sociales, educadores y conserjes.

Plazas cubiertas

Para la publicación más reciente se quedan los tres últimos nombramientos, que se remontan a procedimientos a los que un decreto de alcaldía dio luz verde a lo largo del mes pasado. De esta forma se incorporaron a la plantilla municipal un educador ambiental, una auxiliar administrativa y un agente de la Policía Local.

El Ayuntamiento de Sagunt también ha reservado para esta parte final del año la aprobación de su oferta de empleo público de este 2025. Según el acuerdo adoptado por junta de gobierno, las necesidades del consistorio pasan por cubrir las plazas de seis administrativos, un ingeniero técnico industrial, un comisario de policía, dos inspectores y una decena de agentes.

Nuevos puestos

Esta planificación del gobierno local también contempla, a través de la promoción interna, el cubrimiento de siete plazas más de administrativo y una de educación social.