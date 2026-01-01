Un incendio moviliza a los Bomberos en Sagunt

El año nuevo comenzaba para los bomberos de Sagunt con un aviso de un pequeño incendio doméstico en Port de Sagunt. Una llamarada en la cocina de una vivienda ha movilizado al cuerpo y al sargento del mismo sobre las 15 horas de este jueves. Aunque todo ha quedado en nada y no se han tenido que lamentar daños personales a causa del fuego, el susto se servía en plena sobremesa.

El incendio se producía a la hora de comer en la cocina de un cuarto piso de la calle Maestrat. Tal y como ha podido conocer Levante-EMV, han sido los propios vecinos los que han podido sofocar la llamarada, por lo que cuando han llegado los bomberos, poco podían hacer, ya que el fuego estaba sofocado a manos de los mismos propietarios. Tampoco quedaba humo en la casa, por lo que no ha sido necesaria la asistencia médica por esta causa.

Lesión

Sin embargo, sí que se ha desplazado hasta el lugar de los hechos un Transporte no asistido (TNA) a causa de la dolencia en un dedo de la vecina, al salir corriendo de la vivienda, tras lo ocurrido. Se trata de un vehículo acondicionado, pero que no requiere asistencia sanitaria durante el trayecto, aunque es necesario por prescripción médica. En este caso, la persona lesionada no podía coger su coche como consecuencia de la lesión que sufría en el dedo meñique.

Por suerte, los propietarios están bien y todo ha quedado en un susto.