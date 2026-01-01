Califican de "tercermundista" la conexión entre el Port de Sagunt y Canet

El presidente de Iniciativa Porteña (IP), Mario Cereceda, ha denunciado el estado de “absoluto abandono y peligrosidad” que presenta la conexión entre El Port de Sagunt y Canet d’En Berenguer, un vado inundable que, según afirma, “ha pasado de ser tercermundista a convertirse en una auténtica trampa para peatones, ciclistas y usuarios con movilidad reducida”.

Cereceda recuerda que ya en 2021 la formación calificó este enlace de “infraestructura impropia” de dos municipios costeros en pleno crecimiento. Ahora, asegura, la situación es “crítica”. “Lo que antes era una carretera incómoda hoy es un riesgo real para la integridad física de los vecinos”, lamentó.

El estado de la pasarela

El estado de la pasarela peatonal de madera es uno de los puntos más preocupantes. Iniciativa Porteña ha difundido imágenes donde se aprecian lamas rotas, astilladas o desaparecidas, dejando huecos de gran tamaño.

“No es un problema estético: son agujeros donde cabe el pie de una persona. Algunos permanecen abiertos semanas, otros se tapan con vallas de plástico que no solucionan nada. Es una estructura podrida y mal mantenida”, denunció Cereceda.

Innaccesibilidad

Pero para el dirigente de IP, lo más grave es la inexistente accesibilidad. El partido ha mostrado fotografías en las que se ve a una usuaria en silla de ruedas circulando directamente por la calzada, obligada a compartir carril con vehículos ante la imposibilidad de usar aceras o la pasarela. “Es indignante ver a nuestros vecinos jugándose la vida porque las aceras son impracticables o tienen rampas imposibles. Es una vulneración de derechos básicos”, criticó Mario Cereceda.

A ello se suma "un asfaltado plagado de grietas y baches que afectan tanto a coches como a ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP)", aseguraron. Para IP, el deterioro global exige una actuación integral e inmediata, y no “parches temporales”. “Los ciudadanos de El Puerto pagamos nuestros impuestos y merecemos una entrada norte digna y segura. No valen excusas sobre competencias”, insistió el presidente de la formación.

Única solución de futuro

Con este escenario, Cereceda reclama retomar cuanto antes el proyecto de construcción de un nuevo puente hacia Canet. “Los parches ya no sirven. Es urgente desempolvar el proyecto y apostar por una conexión moderna, amplia y segura que ponga fin al histórico cuello de botella”, sentenció.

Desde Iniciativa Porteña esperan que el equipo de gobierno de Sagunt y el Ayuntamiento de Canet actúen con rapidez para evitar lo que consideran un “riesgo anunciado” para miles de usuarios diarios.