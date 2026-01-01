Medio centenar de alegaciones mejora el proyecto de Sagunt para su transporte urbano

Antes de sacar a licitación por 17,5 millones de euros el nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros en Sagunt para los próximos 10 años, el ayuntamiento todavía tiene que recibir el visto bueno de la Oficina Nacional de Evaluación y el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, aunque el trabajo previo hace presagiar que no habrá impedimentos para el avance del expediente.

Y es que, antes de su aprobación plenaria, el proyecto inicial pasó por su periodo de información pública, cuando recibió medio centenar de alegaciones de la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), CC OO, la asociación vecinal la Victòria, el centro ocupacional Socoltie, la actual concesionaria del servicio, Autos Vallduxense (AVSA) y una ciudadana. Con el visto bueno del departamento municipal de Movilidad Urbana, un total de 19 fueron estimadas total o parcialmente, según el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Propuestas aceptadas

El concejal de Movilidad Urbana, Javier Raro, y el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, en un pleno. / Daniel Tortajada

Entre las modificaciones que se produjeron a partir de esas aportaciones destacan la integración tecnológica con los sistemas que emplea la ATMV; la ampliación hasta las 23.05 horas de la línea LD para cubrir la llegada del último tren procedente de Valencia; la prolongación del recorrido del Bus Nit para incluir una parada en el Hospital de Sagunt; el carácter mixto con servicio regular y bajo demanda para los tres recorridos circulares (C1, C2 y C3); la instalación de pictogramas en paradas y vehículos para personas con discapacidad intelectual; el inicio a las 5.10 horas de la línea de conexión con los polígonos industriales para cubrir el primer turno de trabajo; así como la creación de una nueva parada en la avenida 3 de Abril.

Peticiones rechazas

Entre las alegaciones rechazadas se encuentran la creación de una estación de autobuses; la adaptación de todas las paradas; la prestación del servicio durante las 24 horas del día; el aumento de la frecuencia de las tres líneas circulares; la implantación de una aplicación informática con información y gestión de incidencias; la concesión de tarifas especiales a determinados colectivos, más allá de jóvenes y mayores de 65 años; el impulso de medidas para la contratación de mujeres e incluso la retirada del proyecto para la realización de audiencias públicas que recojan las demandas de los usuarios.

Justificaciones

En este último caso, la respuesta fue que esas consultas ya se recabaron con la realización de talleres de participación y se mantienen abiertas con el periodo de exposición pública al que dio pie la reciente aprobación plenaria. Las otras propuestas fueron rechazadas por quedar fuera del ámbito de este proyecto de servicio público de transporte urbano, no existir constancia de la demanda para adoptar determinadas medidas o no disponer de recursos económicos suficientes para implementarlas.