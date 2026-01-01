Nochevieja intensa y multitudinaria en Sagunt

La Nochevieja se celebró de forma intensa y multitudinaria en Sagunt con las dos orquestas organizadas por el ayuntamiento en colaboración con las federaciones de peñas que impulsan las fiestas patronales.

Cientos de personas se unieron para dar la bienvenida a 2026 en la Plaza Mayor del núcleo histórico y la Plaza del Sol del Port de Sagunt . Desde antes de las campanadas, el buen ambiente se impuso entre personas de todas las edades dispuestas a disfrutar del momento, la tradición de las uvas y el cotillón.

La orquesta GammaLive fue la encargada de animar la noche en el casco histórico de la ciudad mientras en el Port de Sagunt lo hizo El Legado.

Nochevieja en el Port de Sagunt. / Levante-EMV

"La noche se desarrolló de manera espectacular, sin incidentes", resumía la edil de Fiestas Patricia Sánchez, a preguntas de Levante-EMV.

"Mucha gente, super buen ambiente y una gran sorpresa de la orquesta El Legado", añadía el presidente de la Federación de Peñas del Port, Manel Rubio.

Intoxicaciones

El balance de la noche en la ciudad dejó un herido con un patinete, un joven que fue encontrado solo e inconsciente en el suelo de una calle, con síntomas de embriaguez y lesiones en el rostro.

A esto se le sumaron cuatro intoxicaciones etílicas en Sagunt y una en el Port que obligaron a intervenir a la Policía Local, según ha podido saber este diario.

Todas ellas fueron protagonizadas por chicos jóvenes de entre 20-25 años y, en su mayoría, acabaron en traslados para que fueran atendidos por los servicios sanitarios, ya fuera en el centro de salud o en el hospital.

También por la tarde la Policía Local recibió avisos por personas ebrias que acabaron en traslados al centro hospitalario y se registraron dos accidentes pero, por suerte, sin heridos.

Orines en las calles

Otra de las notas negativas que dejó la Nochevieja fueron las manchas de orines en calles cercanas a la Plaza Mayor pese a la instalación de wc portátiles.

Así lo lamentaban hoy vecinos de la zona por mucho que empleados de la empresa municipal SAG hubieran limpiado de buena mañana el lugar que acogió la orquesta, como estaba previsto también el Port de Sagunt, dentro de un servicio especial por Año Nuevo que tenía en cuenta la libranza del resto de la plantilla que recoge desde hace años su convenio.