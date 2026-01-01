El primer bebé del año en Sagunt no se hace esperar

El primer bebé del año nacido en el Hospital de Sagunt no se ha hecho esperar, como en otras ocasiones, y ha llegado pocas horas después de las doce campanadas.

A las 4:23 horas, la pequeña Nour ha venido al mundo con 4.100 gramos después de una noche especialmente intensa para su madre, Fátima E.K. y el personal sanitario pues ha sido necesaria una cesárea tras cuatro horas de empuje.

Tanto la madre como la niña están en perfecto estado. "Están bien. La madre, emocionada pero muy cansada", apuntaban en un primer momento desde el centro a preguntas de Levante-EMV.

Los padres de Nour son una pareja de origen marroquí residente desde hace dos años en una pequeña localidad castellonense, pero que lleva más de dos décadas en España.

El padre, con la pequeña. / Levante-EMV

"Superatentos"

Con una hija de 6 años, se animaron a ampliar la familia y, según la madre, han tenido una "gran suerte" con el personal sanitario del hospital que le ha atendido. "Han sido superatentos. En principio iba a ser un parto normal porque yo había dilatado pero, como pesaba mucho, había que hacer cesárea. A mí, sin embargo, no me ha dado nada de miedo. Los sanitarios me habían transmitido mucha paz y tranquilidad. Y el ver que se preocupan tanto por ti te calma bastante. La anestesista que me puso la epidural ha estado cogiéndome de la mano y no me ha dejado sola en ningún momento", dice agradecida.

Más confort

Tras haber dado ya a luz en el centro hace 6 años, la madre de la pequeña también destaca el aumento del confort en las habitaciones. "Es individual pero ahora tiene un sofá para que el padre pueda descansar mejor, en lugar de un sillón. Está muy bien", afirma.

Lo que no ha cambiado en este tiempo es la habitual bienvenida al primer bebé del año por parte de la dirección del centro; una visita que en este caso encabezará este viernes la gerente del hospital y de toda el área de salud, Ana Peiró.