Susto en Nochevieja en un colegio del Port de Sagunt

Un colegio público situado en una zona céntrica del Port de Sagunt ha sido blanco de los ladrones, aprovechando las vacaciones escolares.

Fue una vecina del barrio de Wichita la que detectó que algo raro ocurría sobre las 20,30 horas de la Nochevieja, al ver forzada una de las ventanas que posee el colegio Tierno Galván y rota su persiana.

De inmediato, el director del colegio fue alertado de lo ocurrido y acudió al lugar. Allí, comprobó que habían roto el candado de una reja antiincendios, es decir, de las que cuenta con una apertura diseñada para permitir una vía de escape en caso de emergencia.

Tras esto, corroboró que también habían roto la persiana, aunque sin dañar el cristal, y empezó a recorrer todas las dependencias del centro para confirmar si se habían llevado algo.

La alarma no sonó

Tras esta primera supervisión, su conclusión es que el robo acabó abortándose antes de consumarse pues no echó en falta ningún ordenador ni otros dispositivos electrónicos. «Probé la alarma y sí que funcionaba pero, en el momento en el que entraron, yo creo que no sonó. Fue algo raro», reconocía el director, Cosme Herranz, a preguntas de Levante-EMV.

Aún así, tras presentar denuncia en la comisaría, se prevé que la policía científica acuda a inspeccionar el lugar y a intentar tomar huellas.

Más tarde, tendrá que ir la SAG a cambiar la persiana.