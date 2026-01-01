Susto en Nochevieja en un colegio del Port de Sagunt
Una ventana apareció forzada a última hora de la tarde
Un colegio público situado en una zona céntrica del Port de Sagunt ha sido blanco de los ladrones, aprovechando las vacaciones escolares.
Fue una vecina del barrio de Wichita la que detectó que algo raro ocurría sobre las 20,30 horas de la Nochevieja, al ver forzada una de las ventanas que posee el colegio Tierno Galván y rota su persiana.
De inmediato, el director del colegio fue alertado de lo ocurrido y acudió al lugar. Allí, comprobó que habían roto el candado de una reja antiincendios, es decir, de las que cuenta con una apertura diseñada para permitir una vía de escape en caso de emergencia.
Tras esto, corroboró que también habían roto la persiana, aunque sin dañar el cristal, y empezó a recorrer todas las dependencias del centro para confirmar si se habían llevado algo.
La alarma no sonó
Tras esta primera supervisión, su conclusión es que el robo acabó abortándose antes de consumarse pues no echó en falta ningún ordenador ni otros dispositivos electrónicos. «Probé la alarma y sí que funcionaba pero, en el momento en el que entraron, yo creo que no sonó. Fue algo raro», reconocía el director, Cosme Herranz, a preguntas de Levante-EMV.
Aún así, tras presentar denuncia en la comisaría, se prevé que la policía científica acuda a inspeccionar el lugar y a intentar tomar huellas.
Más tarde, tendrá que ir la SAG a cambiar la persiana.
- Arrancan los trabajos en Sagunt para sacar del olvido el Economato de AHM
- El Pantalán del Port de Sagunt: Del fin de la actividad comercial a su ruina
- El Estado garantiza a Sagunt el primer superávit millonario para 2026
- El reto de convertir las calles del Port de Sagunt en un 'museo al aire libre
- Cultura impulsa un programa de visitas gratuitas al Castillo de Sagunt
- Sagunt pierde el pulso judicial por la cantera que dio vida al puerto hace más de un siglo
- La San Silvestre del Port pulveriza todos sus récords
- Un laberinto mitológico reconquistará una zona verde junto a Parc Sagunt