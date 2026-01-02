El Lluita Morvedre logra otro triunfo en sénior grecorromana
El luchador Abel Balsinde se impuso en el Torneo de Luchas Olímpicas de San Blas
Albert Vidal
El Club de Lluita Camp de Morvedre cerró su calendario competitivo de 2025 en el Torneo de Luchas Olímpicas de San Blas (Madrid).
Cuatro fueron sus deportistas en ese evento, destacando Abel Balsinde Acosta que quedó campeón en sénior grecorromana 82 Kg, demostrando que su buena actuación en el Campeonato de España por Selecciones Autonómicas donde quedó imbatido no fue ninguna casualidad.
Con el quinto puesto se tuvieron que conformar al perder la final por el bronce Daniel García Giménez en libre olímpica sénior 65 Kg, a pesar de ser júnior y estar saliendo de una lesión; y Mar Cortés Alegre, en U17, 61 kg.
Caso aparte fue el cuarto puesto de Pau Gimeno Franco, que compitió en sénior 59 Kg., dos categorías de peso por encima de su peso, ya que no había participantes dichas categorías. Fue una buena piedra de toque, demostrando Pau que siempre es competitiva.
Martina Ojeda no pudo participar al lesionarse a última hora pero actuó como entrenador José Ramón Ojeda.
