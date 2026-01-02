Nueva acción en Sagunt para fortalecer las dunas

Una plantación dunar realizada en la playa de Corinto de Sagunt ha evidenciado la apuesta por aumentar la biodiversidad de la zona y mejorar así su resiliencia ante los temporales y la erosión litoral.

El grupo de voluntariado ambiental del Ayuntamiento de Sagunt y Acció Ecologista Agró, la Colla Verda, impulsó esta actividad que iba en la línea de otras similares que desde hace años realizada el colectivo de forma periódica en distintas partes del amplio litoral de la ciudad.

De hecho, la playa de Almardà y la del Pantalán en el Port de Sagunt fueron otros escenarios de este tipo de acciones, donde se plantó gran cantidad de vegetación autóctona como protección frente a las tempestades.

Diferentes especies

En estas salidas, la Colla Verda ha utilizado diferentes especies como el barrón (ammophila arenaria), grama marina (Elymus farctus), llantén marino (plantago crassifolia), azucena de mar (pancratium maritimum), algodoncillo de mar (othantus maritimus) y correhuela de mar (calystegia soldanella).

Estas dos últimas son flora vigilada, según el Catalógo Valenciano de Especies de Flora, y todas fueron proporcionadas por el Centro para la Investigación y la Experimentación Forestal de la Generalitat Valenciana.