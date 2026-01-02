Roban en Sagunt tras fingir problemas con el coche
Los ladrones abordaron al conductor en el área de servicio
Unos desaprensivos no desaprovecharon la última noche del año para robar un bolso al descuido a un conductor en el área de servicio de la A7 a su paso por Sagunt.
La artimaña que idearon fue engañarle primero, al acercarse con su coche, y decirle que tenían problemas con el vehículo.
Esto hizo que el conductor parara a ayudarles, sin darse cuenta de que otra persona estaba aprovechando su distracción para quitarle mientras el bolso.
