Roban en Sagunt tras fingir problemas con el coche

Unos desaprensivos no desaprovecharon la última noche del año para robar un bolso al descuido a un conductor en el área de servicio de la A7 a su paso por Sagunt.

La artimaña que idearon fue engañarle primero, al acercarse con su coche, y decirle que tenían problemas con el vehículo.

Esto hizo que el conductor parara a ayudarles, sin darse cuenta de que otra persona estaba aprovechando su distracción para quitarle mientras el bolso.