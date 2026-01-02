Sagunt altera sus actos de Reyes por la previsión de lluvia y viento

La previsión de lluvia y bajas temperaturas ha llevado al Ayuntamiento de Sagunt a modificar la programación prevista para la celebración de la llegada de los Reyes Magos. Las tradicionales cabalgatas del 5 de enero quedan suspendidas y se han sustituido por actos de recepción en espacios cerrados para garantizar la comodidad y la seguridad del público que han agotado sus plazas en cuestión de minutos.

Según ha informado el consistorio, "el mal tiempo también impide este año la llegada de Sus Majestades de Oriente por el puerto marítimo durante la mañana".

No obstante, sí se mantienen las visitas reales a los barrios de Baladre y Almardà, así como a la residencia Nuestros Hijos.

Recepciones oficiales

Por la tarde las cabalgatas previstas tanto en Sagunt como en el Port de Sagunt "se transformarán en recepciones oficiales en las que los niños y niñas podrán saludar a los Reyes Magos", añaden desde la organización.

Estos encuentros tendrán lugar a las 17.30 horas en la Casa Municipal de la Cultura y a las 19.00 horas en el Auditorio Joaquín Rodrigo. Al finalizar la recepción de este último espacio, se representará la Adoración de los Reyes, a cargo del colectivo Passió per Sagunt.

Para asistir a estos actos se ha dado preferencia a las personas que realizaran previamente la reserva de entradas a través de la plataforma Notikumi, si bien las plazas se han agotado en cuestión de minutos.

Buzones reales

Además, también se ha decidido suspender el Mercado de Reyes, que estaba previsto entre los días 3 y 5 de enero. En cambio, sí se mantendrá la instalación de los buzones reales el sábado 3 de enero en los mercados municipales interiores.

En el mercado de Sagunt estarán operativos de 11.00 a 12.00 horas, mientras que en el del Port de Sagunt lo harán de 12.30 a 13.30 horas, con la presencia de los Reyes Magos para atender personalmente a los más pequeños.

El ayuntamiento recuerda que toda la información actualizada se puede consultar en las redes sociales y en la web del departamento de Juventud e Infancia (www.saguntjove.es.)