Sagunt está a la cola de natalidad entre las grandes ciudades valencianas

Sagunt no escapa a los retos demográficos pese al dinamismo generado alrededor de su futura gigafactoría. La ciudad se ha convertido en el municipio con más de 50.000 habitantes con la tasa de natalidad más baja de toda la Comunitat Valenciana, según los últimos indicadores disponibles.

Según la ficha municipal del ayuntamiento, el municipio contabilizó en 2024 un total de 71.377 habitantes. Sin embargo, este volumen poblacional no se vio acompañado por un número de nacimientos capaz de equilibrar el relevo generacional. Esto hizo que la localidad registrara un saldo natural negativo, una señal de alerta "que obliga a reflexionar sobre su futuro demográfico", según se desprende de las estadísticas.

La tasa bruta de natalidad, recogida por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa a Sagunt entre los municipios valencianos de tamaño similar con peores resultados. Este fenómeno es extensivo a toda su zona de influencia pues, paralelamente, los datos de la Generalitat Valenciana confirman que el Camp de Morvedre, con su capital como núcleo principal, es una de las comarcas con natalidad más reducida.

Un problema estructural

La preocupación no es nueva. El Plan Estratégico Zonal 2023-2026 del ayuntamiento, que "es un instrumento de planificación para los servicios sociales municipales que busca consolidar un sistema de calidad, eficiencia e innovación, con la atención al ciudadano como centro de actuación", como explican desde el consistorio, ya advierte del “creciente envejecimiento” de la población como "uno de los retos prioritarios en la planificación local".

También la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) ahonda en esta dirección. En concreto, este modelo de planificación urbana financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional subraya el saldo negativo entre nacimientos y defunciones como uno de los principales desafíos para la revitalización demográfica del municipio. Menos nacimientos implican, a medio y largo plazo, una menor base juvenil y un incremento de la presión sobre servicios sociales y sanitarios.

Medidas para revertir la tendencia

Expertos en políticas locales insisten en que revertir esta curva exige una combinación de medidas: "ayudas directas a familias jóvenes, incentivos para la conciliación, programas de apoyo a la crianza y un fuerte impulso a la vivienda asequible para quienes quieran iniciar un proyecto de vida en Sagunt", añaden.

El bajo índice de natalidad de la capital del Camp de Morvedre no es un dato aislado, sino un síntoma que refleja un fenómeno más profundo, "una ciudad grande y dinámica que comienza a notar el desgaste demográfico. Si no se actúa con determinación, el envejecimiento podría convertirse en uno de los principales frenos para el desarrollo social y económico del municipio y de toda la comarca", según afirman en el trabajo.