La San Silvestre de Gilet reúne a más de 200 personas

Gilet cerró el año con una jornada marcada por el deporte, la convivencia y el buen ambiente gracias a la celebración de la San Silvestre, que congregó a más de 200 participantes entre vecinos, corredores y familias.

La prueba se consolida un año más como una de las citas más destacadas del calendario deportivo local. La carrera se desarrolló "en un ambiente de compañerismo e ilusión, con especial protagonismo para los valores del atletismo popular", según informan desde la organización.

Carácter festivo

Uno de los "momentos más destacados de la jornada" fue la presencia del atleta Pablo Albasanz, vencedor el día anterior de la San Silvestre de València, que "no dudó en acercarse a Gilet y compartir la experiencia con los participantes, especialmente con los más pequeños, que pudieron conocer de cerca a un deportista de élite", aseguran desde el ayuntamiento.

Participantes disfrazados. / Levante-EMV

El carácter festivo de la prueba volvió a quedar patente con la participación de numerosos corredores disfrazados, que "llenaron las calles de color y alegría en una carrera pensada para todos los públicos", afirman. Desde la organización se quiso subrayar también el papel de los atletas locales, considerados la base y el motor del deporte en el municipio.

Implicación y compromiso

El ayuntamiento de Gilet y la organización agradecieron la implicación de todas las personas que hicieron posible el evento, desde voluntarios hasta participantes, destacando que "iniciativas como esta demuestran el compromiso del municipio con el deporte y la vida saludable", añaden.

Tras el éxito de esta edición, anuncian que la próxima San Silvestre Gilet ya tiene fecha marcada en el calendario y será el 31 de diciembre de 2026.