Vertidos ilegales afean en Sagunt un monumento de más de 2.000 años
Escombros y todo tipo de residuos vuelven a acumularse en el entorno del Castillo, pese a las campañas y amenazas de multa
Vertidos ilegales afean el entorno del Castillo de Sagunt. Escombros y todo tipo de residuos vuelven a acumularse en una zona, pese a las campañas municipales y al riesgo a cuantiosas multas
Los vertidos ilegales de todo tipo de residuos han vuelto a afear en Sagunt el entorno de uno de sus espacios más preciados: Su histórico Castillo, un monumento nacional protegido con más de 2.000 años de vida que es visita obligada cada año para miles de turistas.
En una de sus faldas, sin embargo, el aspecto dista mucho del cuidado y respeto que merece ese entorno natural y cultural de primer orden. Residuos de toda clase se acumulan entre la vegetación: Restos de escombros procedentes de obras, un váter con su cisterna, muebles, maderas, cajas. También hay neumáticos, electrodomésticos, una nevera portátil...
La estampa contrasta especialmente teniendo en cuenta que a solo unos kilómetros está el ecoparque donde se pueden depositar gratis todos esos desechos. A eso se le suman las distintas iniciativas del ayuntamiento para acabar con estas prácticas por varias vías.
Por un lado, con las costosas limpiezas puntuales de este tipo de vertederos ilegales que, por desgracia, no son nuevos en esta singular zona de la ciudad, como ha venido denunciando Levante-EMV, pues a mediados del pasado verano ya alertó de un foco de este tipo en la ladera sur del Castillo.
Por otro, con campañas como la realizada recientemente por la concejalía de Agricultura para instar a acabar con estas prácticas y recordar que pueden generar importantes multas que pueden alcanzar los 1,7 millones de euros si se consideran infracciones muy graves, pero que oscilan entre los 900 euros para infracciones leves y los 45.000 euros en las consideradas graves.
En el ayuntamiento ya tienen varios expedientes en marcha para sancionar estos vertidos que, en el caso de los escombros, van a más. En concreto, desde abril de 2024, se ha observado un aumento del 12% entre las cifras recogidas, según datos de la empresa pública municipal responsable de la limpieza y el mantenimiento urbano, la SAG, que en 2024 recopiló 3.710 Tm y hasta mayo de 2025 ya llevaba 1.590.
Suscríbete para seguir leyendo
- Arrancan los trabajos en Sagunt para sacar del olvido el Economato de AHM
- El Pantalán del Port de Sagunt: Del fin de la actividad comercial a su ruina
- El Estado garantiza a Sagunt el primer superávit millonario para 2026
- El reto de convertir las calles del Port de Sagunt en un 'museo al aire libre
- Nochevieja intensa y multitudinaria en Sagunt
- Cultura impulsa un programa de visitas gratuitas al Castillo de Sagunt
- Canet proyecta un parque lúdico de 30.000 metros cuadrados
- Sagunt pierde el pulso judicial por la cantera que dio vida al puerto hace más de un siglo