Vertidos ilegales afean en Sagunt un monumento de más de 2.000 años

Los vertidos ilegales de todo tipo de residuos han vuelto a afear en Sagunt el entorno de uno de sus espacios más preciados: Su histórico Castillo, un monumento nacional protegido con más de 2.000 años de vida que es visita obligada cada año para miles de turistas.

En una de sus faldas, sin embargo, el aspecto dista mucho del cuidado y respeto que merece ese entorno natural y cultural de primer orden. Residuos de toda clase se acumulan entre la vegetación: Restos de escombros procedentes de obras, un váter con su cisterna, muebles, maderas, cajas. También hay neumáticos, electrodomésticos, una nevera portátil...

La estampa contrasta especialmente teniendo en cuenta que a solo unos kilómetros está el ecoparque donde se pueden depositar gratis todos esos desechos. A eso se le suman las distintas iniciativas del ayuntamiento para acabar con estas prácticas por varias vías.

Por un lado, con las costosas limpiezas puntuales de este tipo de vertederos ilegales que, por desgracia, no son nuevos en esta singular zona de la ciudad, como ha venido denunciando Levante-EMV, pues a mediados del pasado verano ya alertó de un foco de este tipo en la ladera sur del Castillo.

Por otro, con campañas como la realizada recientemente por la concejalía de Agricultura para instar a acabar con estas prácticas y recordar que pueden generar importantes multas que pueden alcanzar los 1,7 millones de euros si se consideran infracciones muy graves, pero que oscilan entre los 900 euros para infracciones leves y los 45.000 euros en las consideradas graves.