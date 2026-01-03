Actividades por todo Morvedre precederán la llegada de los Reyes

Los Reyes Magos llegarán al Camp de Morvedre el próximo lunes con una programación que amenaza con verse complicada por la previsión meteorológica pero que muchos municipios mantenían ayer, a excepción de Sagunt y Quartell, donde anoche se decidió también suspender su histórica cabalgata.

Campamentos reales, espectáculos y propuestas culturales marcan los días previos al 6 de enero en municipios como Canet d’en Berenguer, Gilet, Estivella, Benifairó de les Valls, Petrés, Albalat dels Tarongers y Algímia d’Alfara.

Canet y Gilet

En Canet d’en Berenguer, la espera se hará más amena gracias al festival Canet & Families, que celebra este año su tercera edición. El domingo habrá doble sesión cultural: por la mañana, a las 12 horas, teatro familiar a cargo de Nova Ona en la plaza de los Bares, y por la tarde, la proyección de la película de animación El Grinch (Scott Mosier y Yarrow Cheney, 2018).

En Gilet, este domingo 4 de enero, los más pequeños tendrán una cita muy especial con Sus Majestades. Entre las 15:30 y las 19:00 horas, podrán entregar sus cartas en el campamento real de SSMM de Oriente, ubicado en el Monasterio de Sant Esperit, un enclave emblemático que volverá a llenarse de ilusión, nervios y deseos escritos con esmero.

La magia continuará el lunes 5 de enero, jornada central de la celebración, con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a Gilet a partir de las 17:00 horas, un acto que reunirá a vecinos y vecinas en torno a una de las tradiciones más arraigadas y emotivas, especialmente para niños y niñas.

La programación festiva se completa esa misma noche con una propuesta lúdica pensada para el público adulto. A partir de la medianoche, La Nau acogerá una discomóvil, organizada por las Clavariesas de Santa Bàrbara, para despedir una intensa Navidad marcada por actividades culturales, deportivas y familiares.

Benifairó de les Valls

Los dolçainers i tabalers de La Vall de Segó ya han recorrido este viernes Benifairó de les Valls para recoger a los niños y niñas y acompañarlos a la plaza del Ayuntamiento, donde pudieron entregar sus cartas a la Emisaria Real. A continuación, se representó el espectáculo infantil Elfino i Selfi, de la compañía Mos Teatre. El lunes 5 de enero, a partir de las 18 horas, tendrá lugar la cabalgata de los Reyes Magos, con animación LED y acompañamiento musical. La jornada concluirá con la entrega de regalos en el Espai Cultural El Tabalet.

Albalat y Algímia

En Albalat dels Tarongers, los Reyes Magos ya han enviado a sus pajes reales, que se encargarán de dejar los regalos en el Ayuntamiento–Ludoteca, siempre correctamente identificados con el nombre y la dirección de cada niño o niña. Los horarios para la entrega son: de 18 a 20 horas esta tarde; mañana, de 10 a 12 horas; y el lunes, de 9:30 a 13 horas.

Por su parte, en Algímia d’Alfara, el Ayuntamiento ha habilitado el buzón real para que los más pequeños puedan depositar sus cartas. Será el lunes, en horario de oficina, cuando las familias podrán acercarse al consistorio para hacer llegar sus deseos a Sus Majestades.

Petrés

En Petrés, los Reyes Magos adelantarán su llegada con la instalación del Campamento Real el sábado 4 de enero en la ermita, que podrá visitarse en horario de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas. El momento más esperado llegará el lunes 5 de enero, a partir de las 18 horas, con la Cabalgata de los Reyes Magos, que recorrerá el municipio y finalizará con la tradicional entrega de regalos en la Iglesia.