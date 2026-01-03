El alcalde de Sagunt cree que "la Generalitat no alcanza a comprometerse con las necesidades"

El gobierno local de Sagunt formado por PSPV-PSOE y EU-Podem encara este recién estrenado 2026 con la perspectiva de vivir un mayor despegue económico, con la puesta en marcha de la gigafactoría de Volkswagen e infraestructuras clave como la nueva plataforma intermodal anexa a esa planta. También se prevé hacer realidad este año la reivindicada rehabilitación de su litoral norte por parte del Ministerio. Sin embargo, preocupa la falta de avances en viejas demandas pendientes ante otras administraciones a nivel de infraestructuras de diverso tipo, movilidad, patrimonio y vivienda en una ciudad que sufre, desde hace tiempo, una continúa escalada de precios en el mercado inmobiliario. Así es cómo ve las cosas el alcalde, el socialista Darío Moreno:

¿Cómo se presenta 2026 en Sagunt? ¿Cuáles son los principales retos que ve para el ayuntamiento?

2026 es un año prometedor. Finalizamos 2025 con las obras de la gigafactoría muy avanzadas, con las del nuevo CEA del Economato o las del Casino a punto de empezar y con el Museo Industrial y de la Memoria Obrera a días de su adjudicación. Todas estas iniciativas, junto con el proyecto de regeneración de las playas del norte o la primera fase de la Plataforma Intermodal, verán la luz en 2026.

Como digo, aunque creo que va a ser un buen año, con muchos proyectos finalizados, sabemos que tenemos aún cuestiones pendientes. A nivel municipal, tenemos mucho margen de mejora con la SAG, por ejemplo. Tenemos que seguir con la renovación de maquinaria y la consolidación y formación del personal. También mejorando la eficiencia de las rutas de recogida, algo que esperemos que ya se haga notar con los nuevos contenedores. El transporte urbano también es otra de las cuestiones que debe mejorar. El número de usuarios se ha duplicado y ya estamos trabajando para lanzar un contrato que dé respuesta a estas necesidades. Por supuesto, debemos seguir invirtiendo en el mantenimiento y la mejora de los barrios, creando empleo y fortaleciendo áreas como Servicios Sociales, fundamentales para que nadie quede atrás.

El alcalde de Sagunt, en el pleno. / Daniel Tortajada

¿Qué principales demandas haría para el próximo año a otras administraciones?

Desde que empezó la legislatura tenemos la impresión de que la Generalitat no alcanza a comprometerse con las necesidades de nuestra ciudad. Se desarrolla lo que ya estaba atado y comprometido con Ximo Puig, como la gigafactoría, pero la ciudad no puede quedarse en 2023, porque seguimos creciendo y necesitamos que los servicios públicos crezcan con ello. Aunque desde el Ayuntamiento ofrecimos solares para construir dos nuevos colegios y un nuevo instituto, no hemos obtenido respuesta. La reforma del Merello sigue sin avanzar, como la Ciudad de la Justicia y la Nave de Talleres. El autobús a Valencia necesita más frecuencias y un mejor servicio y aunque lo hemos reclamado por activa y por pasiva, las soluciones no llegan. También necesitamos mejores infraestructuras sanitarias y, urgentemente, construcción de vivienda pública asequible.

Si hablamos de la administración provincial, la Diputación se comprometió a sufragar las fases restantes de la recuperación de la Gerencia, sin embargo, hasta ahora, todo han sido pasos atrás. Esa inversión es una obligación con nuestra ciudad y lo que tenemos claro es que, desde el Ayuntamiento, no vamos a renunciar al proyecto. Tenemos 500.000 euros en el presupuesto, pero de momento la Diputación de Vox, PP e IP ya nos ha robado el millón de euros que nos prometió para 2025.

Con el Gobierno de España hemos tenido más suerte. Por fin, llega esa ansiada solución para la degradación de nuestras playas del norte, que se suma a las obras de ADIF de mejora de la línea Sagunto-Teruel, el proyecto de más de 90 millones de reforma de las conexiones viales y autovías y el Corredor Mediterráneo. Ahora, necesitamos un compromiso real con el Castillo de Sagunto, que vaya más allá de pequeños parches.

El alcalde de Sagunt, Darío Moreno. / Daniel Tortajada

¿Qué balance hace de este año a nivel municipal en Sagunt? ¿Qué ve más positivo o negativo?

El balance es positivo. Hemos tachado algunos pendientes de la lista: la fase de consolidación de la Casa Romeu, la nueva Central de Policía, la red ciclopeatonal, la iluminación de la Senda Blava, una ubicación definitiva para el Archivo Industrial… Más allá de esos hitos más visibles, ha sido un año de trabajo diario para seguir construyendo la ciudad que queremos. Con inversiones necesarias en nuestros barrios, apoyo al comercio local, el refuerzo de la plantilla de la Policía Local. Y, por supuesto, una apuesta firme por el empleo. Este año han seguido instalándose nuevas empresas en la ciudad, la última de ellas Inditex, y hemos seguido trabajando para que estas inversiones se traduzcan en puestos de trabajo. Gracias a ello, tenemos los datos de paro más bajos en 17 años.

Lo más negativo, como decía, la falta de respuesta en Educación, Justicia o Sanidad de la Generalitat. Eso y percibir cómo ese clima de confrontación política permanente se acaba trasladado también al ámbito local. Creo, y siempre he intentado que así sea, que todo funciona mejor cuando aportamos todos en positivo, tanto desde el Gobierno como desde la oposición. A mí en la confrontación estéril y el insulto que nadie me busque.