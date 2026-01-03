La artista canetera Paola Vilatela lanza un EP

La artista de Canet d'en Berenguer, Paola Vilatela da un paso más en su carrera musical con la publicación de su primer EP, el miniálbum bautizado como La química de la felicidad que ha vio la luz el pasado mes de diciembre en todas las plataformas digitales. El trabajo está compuesto por cinco canciones y se presenta con el lanzamiento de ¿Te acuerdas?, un tema inédito que actúa como sencillo y carta de presentación del proyecto.

El EP propone un "recorrido emocional a través de metáforas químicas —dopamina, oxitocina, serotonina, endorfinas y felicidad— para explorar la búsqueda de la alegría en el día a día", asegura Vilatela.

Paola combina "un sonido pop rock fresco y honesto con letras cercanas que hablan de superación, amor, aprendizaje y memoria emocional, poniendo en valor los pequeños detalles que hacen la vida más luminosa incluso en los momentos difíciles", añade.

Etapa vital

Cada una de las canciones representa una etapa vital. Mi grupo favorito aborda la lucha contra el miedo y la valentía de perseguir los sueños; Como una caricia habla de volver a creer en el amor tras una ruptura; Aquel septiembre mira al pasado desde la madurez y la gratitud; Currículum de Tinder introduce el humor para reírse de los tropiezos sentimentales y buscar lo auténtico; mientras que ¿Te acuerdas? cierra el EP con una mirada nostálgica y serena a una relación que dejó huella y que con el tiempo se ha transformado en un recuerdo bonito.

Precisamente ¿Te acuerdas? , "destaca por su mezcla de ternura, nostalgia y energía pop rock", añade la artista. En la canción, la autora reflexiona sobre esos recuerdos que siguen siendo valiosos aunque la historia haya terminado, en "una especie de carta al pasado sin rencor, que celebra las experiencias y a las personas que nos acompañan y nos hacen la vida un poco más fácil", explica.

Artista emergente

Paola Vilatela es una artista emergente de Canet que se ha ido ganando al público por "su energía positiva sobre el escenario, su autenticidad y su capacidad para conectar emocionalmente con quienes la escuchan", aseguran. Influenciada por el pop rock en español y por artistas como Paula Mattheus, sus canciones retratan historias cotidianas que "invitan a abrazar la vida con todas sus luces y sombras".

La química de la felicidad ya está disponible en plataformas digitales y llega acompañado del videoclip de ¿Te acuerdas?, con el que Paola Vilatela abre una nueva etapa creativa marcada por la honestidad y la cercanía.