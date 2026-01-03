El CD Acero triunfa en redes con un vídeo viral que une los Simpson y el Port de Sagunt

El Club Deportivo Acero, equipo de fútbol centenario del Camp de Morvedre sube a sus redes sociales un divertido vídeo que ya cuenta con más de ciento cuarenta mil visualizaciones donde numerosos lugares representativos del Port de Sagunt forman parte de esta animación de la famosa serie de televisión.

El creador del video es Manuel Montesinos, miembro de la directiva del club deportivo que asegura que "ha sido un placer realizar este video y hacer que se hable tanto del pueblo como del club", afirma. El homenaje del CD Acero es tan completo que incluso se han hecho guiños a otros clubes deportivos como el Fertiberia Puerto de Sagunto.

Imagen del video. / CD Acero

Puntos clave

La iniciativa se crea a partir de un 'trend' (tendencia, algo que está de moda durante un tiempo determinado) en redes sociales. El objetivo principal del club de fútbol es "representar al Port de Sagunt y crecer con su gente", según informa el creador a Levante-EMV.

Basándose en esa tendencia viral en redes, "se empezó a trabajar con imágenes míticas del Port de Sagunt", asegura. Este trabajo viene motivado porque "muchas veces pensamos que nuestro municipio no tiene cosas que ver o para hacer, pero se nos olvida que tiene un montón de puntos".

En el vídeo aparecen "zonas míticas" como las playas, emblemas de la identidad del pueblo como el Alto Horno, la iglesia Begoña o la puerta de la Gerencia, además de "un poco de nuestras fiestas que identifican tanto a un municipio de más de 135 años de historia, que no es mucho, pero que nos representa a muchos al igual que el club", añade Montesinos.

Imagen del vídeo. / CD Acero

Vínculo emocional

Desde el club afirman que este clip surge de la "unión del nacimiento mutuo tanto del CD Acero como del Port" y añaden que "ese vínculo emocional que tenemos todos siempre con la ciudad nos gusta poder llevarlo al club". Aseguran que, de este modo hacen que sus redes sociales crezcan al igual que el interés en el club de fútbol del municipio.

Esta es la línea de la base que se ha trabajado en esta iniciativa, aunque también aseguran que el éxito de la publicación "nos ha sorprendido a todos" puesto que cuenta con aproximadamente 144.000 visualizaciones "que no son pocas" y de hecho, la publicación triplica las visitas del segundo vídeo con mayor alcance del perfil y ha generado una notable interacción, con cientos de comentarios y compartidos que han ampliado su difusión más allá del entorno habitual del CD Acero, "un éxito que sirve para reforzar la visibilidad del club", concluyen.