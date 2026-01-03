Márquez (IP) cree que en Sagunt "son necesarias múltiples acciones, proyectos y obras"

¿Cómo se presenta 2026 en Sagunt? ¿Cuáles son los principales retos que ve para el ayuntamiento?

2026 va a ser un año de grandes retos pues la gigafactoría lo va a acaparar casi todo. No obstante, hay ciertos temas que no deben olvidarse, principalmente cinco: vivienda, transporte, servicios, infraestructuras y bienestar social.

En vivienda como somos uno de los municipios donde más ha subido el alquiler y la compraventa de vivienda sin que exista una declaración de zona tensionada y sin que las administraciones públicas hagan nada, básicamente el mercado inmobiliario está loco y nadie le pone freno.

El transporte es un asunto también urgente, pues las personas no pueden seguir viajando en los autobuses como animales, quedándose tirada en Valencia o esperando hasta tres horas a que pase un autobús al que se pueda subir. Un transporte de alta capacidad como el tren de cercanías o el metro es urgente para El Puerto porque viajar de pie en los autobuses es muy peligroso.

En cuanto a los servicios vemos como cada vez hay más problemas en las colas y citas previas de la sanidad ya que el aumento poblacional también afecta a estos servicios esenciales, como también la educación. Es necesario ampliar estos dos servicios si no queremos que baje la calidad de ambos.

Las infraestructuras como el desdoblamiento de la CV-309 o mejoras en las entradas y salidas de El Puerto también deben ser objeto de estudio y darles mucha prioridad pues el tráfico ya está congestionando las grandes avenidas y entrar o salir de El Puerto en horas punta cada vez se antoja más complicado.

Por último, pero no menos importante vemos como todo esto no puede dejar a un lado los problemas que sufre la ciudadanía a diario. Un buen ejemplo de ello son los problemas de suciedad, asfaltado y accesibilidad. El Puerto cada vez está más sucio y muchas calles no es que presenten baches, hay directamente socavones.

¿Qué principales demandas haría para el año que viene a otras administraciones?

Como prioridad máxima el tren de cercanías o el metro para aliviar la congestión que sufren los autobuses ya que no puede ser que un municipio de 50.000 habitantes únicamente dependa de unos autobuses que ya no dan más de si pese al nuevo contrato.

Las demandas son principalmente las que he incluido en el punto anterior pues a medida que avancen las obras de la gigafactoría y se contraten a más trabajadores y trabajadoras estos problemas se van a incrementar y tengo la sensación de que ya no llegamos a unos objetivos mínimos para que el bienestar de los vecinos y vecinas se vea afectado.

Por supuesto, desde Iniciativa Porteña tampoco renunciamos al puente entre El Puerto y Canet con el objetivo de crear nuevas vías de comunicación entre dos poblaciones que en verano multiplican su población.

¿Qué balance hace de este año a nivel municipal en Sagunt?

A nivel municipal, el gobierno más progresista de la historia (PSOE – Izquierda Unida) ha sido capaz de subir la tasa de basura a los vecinos y vecinas hasta los 111€ con el pueblo más sucio que nunca. Ha sido capaz de crear un pelotazo urbanístico en zonas estratégicas de El Puerto y que va a generar graves problemas a vecinos de San Francisco Borja, La Forja, Ferroland o barrio de los Ríos, y no han sido capaces de enfrentarse a sus superiores que mandan en el gobierno central para conseguir que el proyecto de tren de cercanías hasta El Puerto cuando a diario vemos escenas bochornosas en los autobuses.

Además, elementos clave como el Pantalán sufren el abandono del paso del tiempo y las noticias que surgen no son muy positivas por lo que desde IP pelearemos para que la fase marítima del Pantalán sea una realidad.

¿Qué ve más positivo o negativo?

Sinceramente, lo más positivo del año es que ya ha pasado y lo más negativo es que no sé si Darío Moreno y su equipo son conscientes de los grandes desafíos que se avecinan y la sensación de Iniciativa Porteña es que, como se dice coloquialmente, ya vamos tarde. Puede ser que nos encontremos en un punto donde la gigafactoría empiece a producir las celdas de las baterías y todo lo que debe llevar alrededor en materia de infraestructuras, servicios, etc. no haya nada de eso.

Ello va a llevar a un grave problema para la ciudadanía y desde IP llevamos años advirtiendo que son necesarias múltiples acciones, proyectos y obras que acompañen al día a día de las personas.