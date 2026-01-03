Picó: "Sagunt tiene que tener una planificación estratégica a largo plazo"

¿Cómo se presenta 2026 en Sagunt? ¿Cuáles son los principales retos que ve para el Ayuntamiento?

Un año lleno de retos y de luchas diversas en defensa de los servicios públicos de Sagunto -Educación y Sanidad-, la vivienda y la ocupación de calidad. Y también de desafíos en defensa de nuestro territorio y nuestra calidad ambiental. Apostamos por la reindustrialización y la generación de oportunidades en nuestra ciudad, pero también consideramos que el Ayuntamiento de Sagunto tiene que tener una planificación estratégica a largo plazo para generar una economía de alto valor añadido. PowerCo anuncia que septiembre del 2026 será cuando se producirá la primera celda para construir baterías para coches eléctricos, por lo tanto, Sagunto tiene que crecer también en recursos para acompañar el desarrollo industrial.

Morvedre se desarrolla a dos velocidades: mientras en Parc Sagunt se construyen todas las infraestructuras en tiempos récord, la ciudadanía sufre un aumento muy preocupante en las listas de espera en sanidad, imposibilidad de acceso a la vivienda, falta de inversión en centros educativos y vivir en una ciudad mal conectada con un deficiente servicio de transporte público con grandes carencias limpia urbana y zonas verdes.

El próximo año continuaremos sin tener el puerto abierto en la ciudad. Es decir, será un nuevo año de incumplimientos por parte de la Autoridad Portuaria de València (APV) con la aquiescencia de nuestro representante en el consejo de administración, el alcalde Moreno.

¿Qué principales demandas haría para el próximo año a otras administraciones?

Cumplimiento del convenio a la APV, mejora del servicio metropolitano de transportes, pantallas acústicas en las infraestructuras viarias, y avances en una verdadera estación intermodal para pasajeros y no el parche de parada que tenemos a estas alturas. Que se materialice sin problemas la regeneración de las playas del Camp de Morvedre y se lleve a cabo la rehabilitación integral del CIPFP Eduardo Merello.

¿Qué balance hace de 2025 a nivel municipal en Sagunto?

Se ha constatado la pérdida de millones de euros de fondos europeos por falta de una gestión eficiente. Además, sufrimos las carencias de un gobierno valiente y reivindicativo ante la Generalitat Valenciana, el Estado y otras administraciones en temas relacionados con la educación pública (continuación del Plan Edificant, reducción de ratios de alumnas, cubrición de las plazas de profesorado...), la salud (listas de espera en la atención a hospital, construcción de un centro de salud pública, reubicación del consultorio auxiliar del Raval...) y mejora de infraestructuras importantes como el bus y el tren, con la petición de llegada al Puerto de Sagunto que el gobierno socialista no ve factible, además del metro. Lo mismo podemos decir en temas de Patrimonio al abordarlos ante el gobierno central. Y, muy desgraciadamente, el incumplimiento del convenio con el APV.

En cuanto a la lengua, el desprecio al valenciano de siempre, que se traduce en un arrinconamiento y escasas políticas de impulso valientes. Al menos, las familias de Sagunto han demostrado, en la indigna votación impulsada por la ConsellerIa de Educación, que quieren que el valenciano sea la lengua vehicular en la educación de sus hijos. Esto nos hace tener cierta esperanza a medio plazo.

Para concluir, el 2025 ha sido un año de subida de impuestos y de debilidad en el proyecto del PSOE. La gigafactoría no puede silenciar las grandes carencias en gestión y, sobre todo, la falta de servicios públicos de calidad. Estamos perdiendo calidad de vida.