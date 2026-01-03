Rovira (EU-UP): "La vivienda debe ser la prioridad política central en 2026 en Sagunto"

¿Cómo se presenta 2026 en Sagunt? ¿Cuáles son los principales retos que ve para el ayuntamiento?

La vivienda debe ser la prioridad política central en 2026. Este año hemos dado pasos, pero no son suficientes. Sagunto no será una ciudad justa mientras el acceso a un hogar digno siga siendo un privilegio para unos pocos. Dar con la solución no será fácil: requiere valentía, cooperación institucional y medidas que vayan más allá de los parches. Pero no hacerlo no es una opción. La vivienda es el eje sobre el que se sostiene todo lo demás: la conciliación, el empleo, la salud, la dignidad.

¿Qué principales demandas haría para el próximo año a otras administraciones?

Seguimos reclamando, sin desistir, que los ayuntamientos recuperen las competencias en atención a las víctimas de violencia de género. La proximidad salva vidas, y renunciar a ella es un error que no podemos asumir. Hemos presionado en la Federación de Municipios, hemos exigido a la Generalitat. La respuesta hasta ahora es insuficiente, pero no vamos a parar.

¿Qué balance hace de 2005 a nivel municipal en Sagunt?

El año 2025 se cierra con un municipio que avanza, aunque despacio, en políticas que defienden lo público y los derechos. Desde Esquerra Unida, hacemos balance con honestidad: reconociendo lo avanzado y lo mucho que queda por hacer. Hemos conmemorado los 50 años en libertad, pero no solo con actos institucionales. Este año, la memoria democrática ha estado presente en las escuelas, en las actividades culturales y en la programación de iniciativas como el SPLASH —el Festival del Cómic de la Comunidad Valenciana— que dedicó su XII edición precisamente a los 50 años de democracia. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, visitó Sagunto para participar en la gala de premios y poner en valor el compromiso con la memoria desde la cultura juvenil. Pero la memoria no es nostalgia: es herramienta política.

Este año hemos cerrado la primera fase de rehabilitación de la Casa Romeu, con una inversión superior a los 500.000 euros. La consolidación estructural del edificio es un paso fundamental: significa que el patrimonio no se pierde. La segunda fase, que convertirá el edificio en Biblioteca Municipal y acogerá el fondo archivístico Bru i Vidal, debe avanzar en 2026.

Roberto Rovira, en una intervención. / Daniel Tortajada

Hemos conseguido un logro importante tras años de reivindicación: el Ministerio ha otorgado al Ayuntamiento la concesión del antiguo edificio de Cruz Roja del paseo marítimo para destinarlo a servicio de salvamento y socorrismo y departamento de playas. Es un avance que permite reforzar los servicios públicos en la zona del Puerto y recuperar un edificio que llevaba años en estado de abandono. Ahora toca ejecutar la reforma cuanto antes para que este equipamiento esté al servicio de la ciudadanía.

Desde la concejalía de Juventud e Infancia, hemos consolidado una línea de trabajo que atiende lo esencial: las escuelas de verano, de Navidad y de Pascua no son solo ocio educativo. Son política de conciliación real para familias trabajadoras. En 2025 hemos ampliado plazas, mantenido espacios de ocio inclusivo y seguido impulsando proyectos como SPLASH, Mangetchu, Novembre Negre, los grupos de corresponsables y les escoles creatives.

El SPLASH ha sido este año especialmente importante: gratuito, accesible, con 50 autores y autoras, exposiciones sobre sátira antifascista y una programación que conecta memoria democrática con cultura juvenil. Es un festival que el Ayuntamiento asume como propio, financiado municipalmente, y que reafirma que la infancia y la juventud no son un sector que atender, sino un sujeto político al que escuchar y cuidar.

Nuestra acción en 2025 ha mantenido una línea clara: defensa de lo público y de los derechos laborales. Hemos trabajado codo a codo con los sindicatos, especialmente con CCOO, en la defensa de las trabajadoras y trabajadores municipales, en la lucha contra la precariedad y en el apoyo a conflictos laborales en sectores como sanidad, educación y empresas locales.

Lo público no es solo quién gestiona: es cómo se cuida a quienes sostienen los servicios cada día. Por eso seguimos apostando por reforzar la gestión directa frente a las inercias privatizadoras y por mejorar las condiciones laborales en todos los servicios municipales.

Cerramos 2025 sin autocomplacencia. Gobernar desde la izquierda significa mejorar la vida de la gente incluso cuando el margen es estrecho, tensar cuando hace falta y no renunciar a los principios por comodidad. Seguiremos defendiendo lo público, los derechos laborales, la memoria democrática, la igualdad real y el derecho a una vivienda digna. No porque sea sencillo, sino porque es necesario.