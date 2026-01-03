Vila: "El principal reto en Sagunto es corregir la gestión"

¿Cómo se presenta 2026 en Sagunto? ¿Cuáles son los principales retos para el ayuntamiento?

2026 se presenta como un año complicado para Sagunto debido al agotamiento evidente del gobierno municipal de PSOE y EU, incapaz de dar respuesta a los problemas reales tras siete años al frente del ayuntamiento. El principal reto es corregir una gestión marcada por la propaganda, la ideología y la falta de ejecución, y afrontar de una vez cuestiones urgentes como la inseguridad, soluciones contra inundaciones, el deterioro urbano, la falta de vivienda y la nula preparación de la ciudad para el crecimiento asociado a la gigafactoría

¿Qué principales demandas haría a otras administraciones para 2026?

Es imprescindible exigir a otras administraciones inversiones reales y compromisos firmes, no anuncios vacíos, en infraestructuras estratégicas que el gobierno local ha sido incapaz de impulsar: integración puerto-ciudad, mejora de accesos y políticas de vivienda. Asimismo, debe reclamarse un plan serio de formación y empleo ligado a la gigafactoría, algo que el Ayuntamiento no ha sabido ni negociar ni liderar, dejando pasar una oportunidad histórica para los vecinos de Sagunto.

¿Qué balance hace de 2025 a nivel municipal? ¿Qué ha sido lo más positivo y lo más negativo?

El balance de 2025 es claramente negativo para PSOE y EU. Ha sido otro año perdido, con presupuestos improvisados, baja ejecución de inversiones, proyectos eternizados y un deterioro evidente de la seguridad y los servicios públicos. A ello se suma el aumento de la delincuencia, la mala gestión del gasto público y el abandono de barrios y servicios básicos como limpieza y mantenimiento.

El aspecto positivo del año ha sido el trabajo de Vox, que ha ejercido una oposición firme y responsable, presentando propuestas alternativas, recortando gasto ideológico y destinando recursos a seguridad, asistencia sanitaria, infraestructuras, deporte, colegios, accesibilidad y apoyo real a asociaciones locales.