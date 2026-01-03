Ximo Catalán (PP) critica la gestión en Sagunt y la estrategia electoralista

¿Cómo se presenta 2026 en Sagunt?

Continuista sin más, con las mismas políticas que son las de los grandes anuncios pero dejando de lado, lo más importante y lo que a diario los vecinos y vecinas nos dicen, el día a día de la ciudad.

El PSOE se ha planteado muy bien la estrategia y ya está en modo electoral, por ello ya vamos viendo que hay alguna inversión más, no muchas, en la ciudad cuando antes la excusa es que no había dinero o que el tener éste no dependía de ellos, y yo les pregunto, ¿Le parece al equipo de gobierno poco un presupuesto de 100 millones de euros?

Es un sentir de muchos el no querer un equipo de gobierno que esté pensando más en sus propios intereses personales, de aspiración y de estrategia de partido que en mejorar la vida de nuestra ciudadanía desde el minuto uno en el que se entra a gobernar.

¿Cuáles son los principales retos que ve para el ayuntamiento?

Para el consistorio donde nos incluyo a toda la oposición es saber llegar a grandes acuerdos, dejando de lado incluso esas estrategias de partido que nos alejan de la realidad de nuestra ciudadanía buscar, como hemos hecho nosotros el pacto en grandes temas como la bajada de impuestos, un plan de asfaltado que incluya accesibilidad y mejorar el pavimento, entre otras muchas y que el alcalde echó atrás porque el primer punto no les cuadraba que es un pacto político a medio y largo plazo. Esto es el juego del PSOE: decir que cuenta con la oposición y luego nada, juega con nosotros midiendo bien los tiempos.

Y por otro lado, los retos del equipo de gobierno que deben asumir y hacer suyos son las políticas que ellos siempre han defendido y parece que van olvidando, aquellas en las que las personas son el punto de partida y la mejora de sus vidas el producto final de esa política.

Están lejos del ciudadano de a pie y ya no lo niegan, basura descontrolada, imposición y subida de tasas, gestión deficiente de muchos departamentos, elaboración de una RPT sin el consenso de sindicatos y trabajadores ...

¿Qué principales demandas haría para el próximo año a otras administraciones?

Muchas, tanto a la Generalitat como al Gobierno de España.

Al primero, que pongan una solución definitiva y ambiciosa con el servicio de autobuses que está siendo muy caótico. En educación, mi sector profesional, que se pongan las pilas porque necesitamos mínimo dos colegios y dos institutos para satisfacer las necesidades de hoy mismo y las que vendrán. En Sanidad la ampliación del centro de salud Puerto II así como un consultorio digno para el barrio del Raval que aunque la Generalitat está por la labor, el alcalde y el equipo de gobierno siguen pagando un alquiler de un local vacío destinado a ello pero no acaban de decidirse, de esto ya hace años, imagínense el dinero tirado a la basura.

Y al Gobierno de España, que se plantee el proyecto de Ineco del tren al Puerto, es un coste irrisorio en comparación a lo que se está haciendo en otros proyectos y al núcleo del Puerto solucionaría en gran medida el transporte y solucionaríamos una reivindicación vecinal de muchos años y muy necesaria y merecida. Con las playas que no jueguen más con nosotros. Malvarrosa está desaparecida, el impacto ecológico es ya irrecuperable, la actuación que se prevé hacer es un parche y no la solución definitiva, de hecho, el trasvase de arena que se tiene pensado, tal y como está la playa ahora, no va a notarse y esa arena poco durará con las corrientes. Lo advertimos durante años y desde que llegamos en 2023, antes podíamos jugar con los peques en esa playa, ahora ya no existe.

También poder gestionar nuestro patrimonio con el apoyo institucional y económico pero la gestión nuestra, que sabemos lo que tenemos y sabemos bien cómo gestionarlo.

Pero nuestro alcalde poco se mueve en estos y otros temas que involucran al Gobierno de España, no entendemos el por qué, no se trata de un email o una llamada y confiar, no. Hay que presentarse en Madrid, con las asociaciones vecinales y tocar a la puerta mes a mes. Ese es el dinero bien gastado para representar a nuestra ciudad, aquel que busca mejorar los problemas reales.

¿Qué balance hace de 2025 a nivel municipal en Sagunt? ¿Qué ve más positivo o negativo?¡

Poco que decir en cuanto a inversión, poco que decir en cuanto a reivindicación tanto a la Generalitat como al Gobierno de España, somos una ciudad con mucha población y con muchas necesidades que no se solucionan con anuncios. A final de año vemos algo de movimiento y nos parece raro, pero entendible porque conocemos bien la estrategia de nuestro alcalde. En un año estaremos con un chip preelectoral y esto ya se nota porque donde antes no se podía hacer las cosas, ahora sí, así de repente. Nos huele a estrategia y esto no es digno de un equipo de gobierno puesto que cuando uno entra a gobernar lo hace para todos sin distinción y lo hace desde el primer minuto, no pensando en estrategias más que las de mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

Como punto negativo y que nos preocupa más es la dejadez de muchos temas del equipo de gobierno importantes pero nada nos sorprende ya. Como punto positivo ver cómo vecinos y vecinas van viendo que nuestro trabajo como oposición, funciona. Que somos aire nuevo que puede traer a nuestra ciudad nuevas ideas y ssobre todo menos publicidad y más gestión, menos foto y más gestión siempre contando con el consenso de todos y todas porque nuestra ciudad merece mucho más.