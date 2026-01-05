Las actividades ambientales de la Casa Penya se consolidan en Sagunt

Más de 200 personas han participado este trimestre en las actividades especiales que se han llevado a cabo en el centro medioambiental del Marjal de Almardà-Almenara conocido como la Casa Penya, en Sagunt. Una temporada que debía poner su broche de oro con una visita ornitológica, una de las citas más demandadas dentro de la programación, pero que en este caso tuvo que suspenderse a causa de las condiciones climatológicas. No obstante, las dos anteriores contaron con una afluencia de medio centenar de participantes. Una actividad con la que se ha puesto en valor la avifauna tanto de la Finca Penya como del humedal.

Además de las visitas, en la zona se han llevado a cabo otras propuestas educativas y de ocio, gracias al trabajo de Acció Ecologista Agró en colaboración con el Ayuntamiento de Sagunt y el apoyo de Caixa Popular y el Grupo Au de ornitología, que convocaron el III Maratón Ornitológico del Marjal de Almenara. En esta cita participaron una veintena de forofos y forofas de la observación de pájaros. Agrupados en cuatro equipos, se identificaron identificamos en total 96 especies diferentes de aves.

Más actividades

Durante este trimestre, Agró y el Ayuntamiento de Sagunt han llevado a cabo un taller de "bombes de llavors" (Nendo Dango) con semillas del lirio amarillo, (Iris pseudacorus), lirio de mar (Pancratium maritimum) y ruda de (Thalictrum maritimum), todas ellas especies autóctonas de estos humedales, montañas y saladares de la zona, respectivamente.

Por otro lado, la Casa Penya acogió una jornada de descubrimiento, dando a conocer Pantanos de Villa, otra zona húmeda Ramsar con la cual se ha iniciado un proyecto de colaboración y de compartir experiencias de gestión. Pantanos de Villa es un humedal de 260 hectáreas situado dentro de Lima, la capital peruana, y que comparte muchas similitudes, amenazas y valores con nuestros marjales.

Este mismo mes de diciembre, el centro de educación y voluntariado ambiental del Marjal de Almardà ha sido el escenario de dos convocatorias especiales más: un nuevo encuentro del Club de Lectura de La Casa Penya.

En esa ocasión, estuvo de invitado Ricardo Almenar, autor del libro El bosque protector y la representación del cuentacuentos infantil Cornalina, el galápago europeo. Con esta actividad teatral para toda la familia se dio a conocer el Emys orbicularis. Esta especie autóctona de tortuga que, actualmente, es el reptil más amenazado de Europa y, afortunadamente, todavía conserva una población reproductora en la Finca de Peña, en la reserva de fauna silvestre de Almardà que custodia Agró.

Agradecimientos

Desde AE-Agró han querido "agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Sagunt para poder desarrollar un programa de actividades tan completo en La Casa Penya. Esperamos que haya sido de vuestro interés y que este invierno nos volvamos a ver en La Casa Penya, el punto de encuentro del Marjal de Almardà para todas y todos los amantes de la naturaleza".