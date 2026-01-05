Cabalgatas aún en vilo en Morvedre

Las cabalgatas de Reyes aún están en duda en varios municipios del Camp de Morvedre, a la espera de ver cómo evolucionan la lluvia, el viento y el frío.

Distintos ayuntamientos como Faura , Petrés y Algímia d’Alfara están pendientes de la meteorología para tomar una decisión mientras otros como Gilet mantienen sus planes iniciales de realizarla a partir de las 17:00 horas.

En Benavites , si las condiciones mejoran a lo largo de la tarde, los Reyes realizarán una pequeña cabalgata desde el polideportivo hasta la iglesia, donde también se llevará a cabo el reparto de regalos. Sin embargo, si continúa lloviendo, se evitará el desfile exterior y se acudirá directamente a la iglesia.

En el otro extremo están los más previsores, como Quartell y Quart de les Valls , que las han cambiado por recepciones en espacios cerrados como ya hizo Sagunt el pasado viernes a mediodía.

Precisamente, en la capital comarcal, las entradas para ver a Sus Majestades se agotaron rápidamente, por lo que se han ido aumentando los pases para intentar llegar al máximo de pequeños y familias.

Los pajes recogieron cartas en Gilet. / Ayuntamiento de Gilet

A lo largo del fin de semana, los emisarios de los Reyes se han dejado ver en varios puntos de la comarca como el campamento real ubicado en el Monasterio de Sant Esperit de Gilet .

La magia continuará el lunes 5 de enero, jornada central de la celebración, con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a Gilet a partir de las 17:00 horas, un acto que reunirá a vecinos y vecinas en torno a una de las tradiciones más arraigadas y emotivas, especialmente para niños y niñas.