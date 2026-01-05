Diez años llenando la Navidad de música y solidaridad en Gilet

La Navidad en Gilet no se entiende sin el Cantaballa Giletà, "un evento que desde hace diez años combina música, diversión y solidaridad para los más pequeños y también para quienes, ya no tan niños, han hecho de esta cita una tradición entrañable para todo el municipio", afirman desde la organización.

Este año, la décima edición del Cantaballa Giletà tuvo un significado especial, tal y como afirman desde el ayuntamiento. Durante la actuación, que "reunió a familias de todas las edades, se celebró una década de canciones, bailes y momentos compartidos que han acompañado a varias generaciones de niñas y niños de la localidad. Sobre el escenario no faltaron la música y la diversión, pero también la emoción, los recuerdos y el cariño de un pueblo que sigue viviendo la Navidad con ilusión", añaden.

Una tarde muy especial

Los más pequeños pudieron cantar temas tan conocidos como La taza y la tetera o La marimorena, acompañados por personajes como Gaby Gato, Pandy o Rodolfo el reno, que "despertaron aplausos, risas y miradas llenas de alegría", afirman. Este año, además, los y las bailarinas de la academia Olimpo ofrecieron actuaciones de baile urbano que "sumaron energía y ritmo a una tarde ya de por sí muy especial", aseguran desde el consistorio.

El Cantaballa Giletà no solo se ha consolidado como un evento de ocio y cultura, sino también como una cita solidaria. La recaudación de las entradas de esta edición se destinó íntegramente a Latiendo Juntos, asociación dedicada a apoyar a niños y niñas con cardiopatías congénitas y a sus familias.

Diversas colaboraciones

A lo largo de estos diez años, el evento ha colaborado con diversas organizaciones como la Asociación de Fibrosis Quística, la Asociación Española Contra el Cáncer (Junta Local de Gilet), Payaso Hospital o Aspanion, "demostrando que la música también puede convertirse en una poderosa herramienta de ayuda", añaden desde la organización.

Diez años después, "el Cantaballa Giletà sigue llenando la Navidad de Gilet de magia, valores y compromiso, recordando que compartir, ayudar y disfrutar juntos sigue siendo el mejor regalo para grandes y pequeños", concluyen.