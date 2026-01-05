La Gala del Deporte fallera no defraudó en Sagunt

La Federación Junta Fallera de Sagunt (FJFS) celebró con "gran éxito" la Gala del Deporte, un acto que reunió a una amplia representación del tejido deportivo y fallero de Camp de Morvedre y que "sirvió para reconocer la implicación de las comisiones en las actividades impulsadas a lo largo del año", tal y como afirman desde la organización.

La cita que acogió el pabellón Port de Sagunt estuvo presidida por las falleras mayores de FJFS, Noa Barea y Ana Martínez, junto a sus cortes de honor, y contó con la presencia de los concejales de Deportes y Fiestas del Ayuntamiento de Sagunt, Javier Timón y Patricia Sánchez.

Entrega de banderines

Durante la gala se puso en valor la participación de las 30 comisiones falleras en un total de 28 disciplinas deportivas, entre las que este año se han incorporado por primera vez los deportes femeninos.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de los banderines a las fallas con mayor participación deportiva, una novedad respecto a ediciones anteriores. En esta ocasión, el primer banderín fue para la La Marina, mientras que el segundo y el tercero recayeron en las comisiones de Rodrigo y La Victòria, respectivamente.

Exhibiciones y superación

El acto, presentado por la periodista de À Punt Anaïs Ordóñez, también incluyó diversas exhibiciones deportivas que animaron la velada, a cargo del Club de Esgrima Morvedre, el Gimnasia Sagunto y el Club de Lluita Morvedre.

Además, se compartieron dos emotivas historias de superación personal protagonizadas por los deportistas locales Juanma Civera y Alejandro Samper, que despertaron una fuerte ovación entre el público asistente.

La gala incluyó también un emotivo homenaje al Balonmano Fertiberia, al que se le hizo entrega de una placa conmemorativa por su 75 aniversario, destacando su histórica trayectoria y su estrecha vinculación y colaboración con la Federación Junta Fallera de Sagunt.