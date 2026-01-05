Nueva intentona para revitalizar la fonda de Barraix en plena Sierra Calderona

Estivella ha iniciado los trámites para declarar "espacio natural municipal" el entorno de Barraix, un paso definitivo para la recuperación de todo este conjunto patrimonial y natural de principios del siglo XX, en pleno corazón de la Sierra Calderona.

El ayuntamiento cuenta con el visto bueno de la Diputació de València, que ha otorgado una subvención de más de 11.000 euros para la redacción de este proyecto, que no solo recoge la figura de protección para todo el paraje sino también la actuación que se quiere llevar a cabo en él. Una intervención que lleva más de dos décadas persiguiéndose para poner el lugar en valor y sacarlo del olvido; un hecho que finalmente este gobierno ha conseguido que vuelva a estar en los planes de la institución provincial.

Vista del conjunto patrimonial. / Daniel Tortajada

Recuperación

La redacción ya ha comenzado y en esta se contempla la recuperación de la fonda, que sirvió de centro de veraneo de varias familias adineradas del país a principios del siglo pasado, pero lleva casi dos décadas abandonada. La idea es convertirla en una alternativa de hospedaje rural, ya que cuenta con una cocina y un gran comedor en la parte de abajo mientras que arriba están las habitaciones con capacidad para 20 ó 25 personas.

El estado actual de esta masía es bueno, tal y como ha podido apreciar la diputada provincial Reme Mazzolari en la última visita que realizó al inmueble. Y es que el edificio fue rehabilitado por Diputación en 2007 y, aunque en 2013 fue pasto de actos vandálicos que pusieron patas arriba las instalaciones, la masía cuenta con una buena salud estructural. Esto último, según el ayuntamiento, no implicará mucha inversión para ponerla a punto, una aseveración que, según el consistorio, comparte la diputación.

Visita de la Diputació a la zona. / Daniel Tortajada

El conjunto se encuentra integrado por otro inmueble. Este algo más pequeño, que se supone que era la casa donde vivía el guardián y su familia, pretende convertirse en una aula de la naturaleza en la que se explique la biodiversidad del entorno y de la Sierra Calderona, coronada por el pico del Garbí en esta zona. El objetivo es atraer la visita de centros educativos, entidades interesadas en esta actividad y a familias, pero sobre todo dar a conocer su historia y su riqueza natural-patrimonial junto con la ermita, y su historia.

Objetivo

La gran riqueza en flora y fauna de la zona ha llevado a incluir en el proyecto todo el bosque mediterráneo que envuelve este conjunto. Más de 100.000 metros cuadrados, en los que hay diferentes especies de plantas y animales, además de sendas que nos llevan a parajes de ensueño como es el propio Garbí o la ermita de Barraix o distintos miradores desde donde poder divisar parte de la comarca del Camp de Morvedre. Una gran superficie arbolada de distintos propietarios como el ayuntamiento, la propia diputación y parcelas privadas de familias de la localidad que se han mostrado a favor de la protección de este entorno natural.

Interés empresarial

Se trata de una iniciativa público-privada en la que el ayuntamiento solicitará también la participación de la mancomunitat de la Baronia y en la que ya están interesadas varias empresas, principalmente en la explotación de la fonda como hospedaje.

Vistas de la fonda / Daniel Tortajada

El objetivo de esta propuesta de intervención y recuperación, que arrancó en 2022 con el compromiso verbal de la diputación de llevar a cabo este proyecto de puesta en valor, tal y como pusieron de manifiesto entonces las visitas de varios diputados a la zona, es que este conjunto patrimonial y natural pueda recuperar su actividad y el esplendor que adquirió a principios del siglo XX. Pero sobre todo que no permanezca por más tiempo cerrado y expuesto a actos vandálicos que incrementen su deterioro.