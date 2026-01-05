Reyes atípicos en Morvedre
El temporal hace acortar recorridos y variar de planes en algunas localidades
La llegada de los Reyes Magos en pleno temporal de frío y lluvia ha dejado una jornada atípica en diversas localidades del Camp de Morvedre, con cabalgatas acortadas o reemplazadas por recepciones en recintos cerrados.
Otras poblaciones, sin embargo, han decidido continuar adelante con sus previsiones de cabalgatas, como Canet d’en Berenguer, Gilet, Estivella y Algímia d’Alfara. En lugares como esta última localidad no ha faltado castillo de fuegos artificiales.
Sin embargo, el temor al clima ha hecho acortar recorridos. Esto es lo que ocurrió en Albalat dels Tarongers, donde estaba previsto que fueran hasta la iglesia.
En Benavites también se había previsto una pequeña cabalgata desde el polideportivo hasta la iglesia.
Lo que no faltó en la mayoría de localidades pequeñas fue una entrega de regalos personalizada que se desarrolló, salvo excepciones, en locales cerrados, como ha ocurrido en Torres Torres, Algímia d’Alfara, Quartell, Quart de les Valls y Benavites, entre otros.
