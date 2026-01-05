Los Reyes Magos recorren Sagunt a cubierto

Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, han llegado este lunes 5 de enero a Sagunt para encontrarse con los niños y las niñas del municipio en una intensa jornada marcada por la ilusión y la tradición, pero desarrollada a cubierto pues la previsión de lluvia y frío ha hecho cancelar las habituales cabalgatas para reemplazarlas por recepciones en recintos cerrados.

Acompañados por sus pajes reales, Melchor, Gaspar y Baltasar, se han podido encontrar así con 3.600 personas de todas las edades en distintos actos celebrados desde esta misma mañana.

Recepciones reales

La visita ha comenzado en el Centro Voro Alandí, donde han entregado regalos a los niños y niñas de Almardà. Posteriormente, Melchor, Gaspar y Baltasar han continuado su recorrido con visitas a la residencia y centro de día Nuestros Hijos de Baladre y a la Casa Municipal de Cultura de Port de Sagunt.

Ya por la tarde, la agenda real se ha completado con un total de ocho recepciones más. Cuatro de ellas han tenido lugar en la Casa Municipal de Cultura y otras cuatro en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Sagunt, donde numerosos niños y familias han podido saludar personalmente a sus majestades y trasladarles sus deseos.

Representación teatral

Como es tradición, la asociación cultural Passió per Sagunt ha participado en el acto del auditorio con la representación de la Adoración de los Reyes Magos, una escenificación que ha acompañado cada una de las recepciones celebradas en ese punto.

La jornada ha vuelto a convertir Sagunt en "un escenario de magia y emoción, consolidando unas recepciones reales que cada año reúnen a cientos de familias y mantienen viva una de las tradiciones más esperadas del calendario festivo", concluyen desde el ayuntamiento.