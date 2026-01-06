Canet convoca los procesos para cubrir varias plazas vacantes

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha aprobado las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de varias plazas incluidas en su oferta de empleo público de 2022 y 2025.

Los perfiles que busca cubrir son variados pero todos ellos son del grupo A. Una es para la provisión en propiedad, mediante el sistema de concurso de méritos abierto a otras administraciones públicas, de una plaza de arquitecto o arquitecta superiores , vacante en la plantilla de este ayuntamiento e incluida en la oferta pública de empleo de 2022.

A esto se le suma la abierta para la provisión en propiedad, por promoción interna, de una plaza de técnico o técnica de gestión, de la escala de la administración general, subescala técnica, grupo A, subgrupo A2 de clasificación profesional, adscrita al Área de Sanidad, Desarrollo Local y Fondos Europeos, vacante en la plantilla de ese ayuntamiento e incluida en la oferta pública de empleo de 2025.

La tercera es para la cobertura en propiedad, mediante el sistema de oposición, por turno libre, de una plaza de técnico de juventud, infancia, cultura y normalización lingüística, del grupo A, vacante en la plantilla del ayuntamiento e incluida en la oferta pública de empleo de 2025.