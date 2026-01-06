Dispositivo en Sagunt para proteger a las personas sin hogar del frío extremo
El consistorio mantiene su plan de asistencia ante la alerta por unas bajas temperaturas que se han desplomado por debajo de los 5º
Proteger a las personas sin hogar del frío extremo. Este es el objetivo que se ha fijado el Ayuntamiento de Sagunt, pues tiene en marcha un dispositivo para permitirles estar a cubierto durante la actual ola de frío. Con este fin, ha habilitado en una sala del polideportivo situado entre los dos núcleos de la ciudad, como en otras ocasiones, y la Policía Local tiene las llaves por si, a lo largo de la jornada, hay alguna persona interesada en poder refugiarse.
En el interior de la sala hay todo tipo de material para facilitarles una buena acogida: Sacos de dormir, mantas, colchones plegables, protectores, agua, leche, galletas y caldo así como un hervidor para calentar. Además se pone a su disposición un aseo y ducha que hay en la misma sala.
Este punto está operativo desde hace unas semanas después de recibirse un aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sobre las bajas temperaturas. Sin embargo, de momento, no se ha alojado nadie, como han confirmado a preguntas de Levante-EMV desde el ayuntamiento. La intención municipal es mantenerlo en marcha hasta que la situación varíe.
Menos de cinco grados
El intenso frío dejó este lunes día 5 unas de las temperaturas más gélidas desde el final de año en Sagunt al alcanzarse una mínima de 4,4 grados mientras la temperatura máxima era de 9,3 en el casco histórico de la ciudad, según los registros de Inforatge.
Mientras tanto, en la estación internúcleos se registraron 5,2 grados de mínima y una máxima de 9,4 que en el Port de Sagunt fueron más altas, pues oscilaron entre los 5,4 y los 15, 7.
Hoy, Día de Reyes, la ciudad también se despertó con mucho frío y temperaturas de apenas 4,1º en Sagunt, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). No obstante, Inforatge rebajó la mínima a los 3º en el casco antiguo y la mantuvo en 4,1º en el Port.
