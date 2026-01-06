Nueva cita con el patrimonio industrial del Port de Sagunt
La asociación APIPS inaugura este miércoles una nueva exposición fotográfica y entrega su premio anual
La Asociación de Patrimonio Industrial de Puerto Sagunto (APIPS) arranca con fuerza el mes de enero pues la entidad presidida por Patricia Cerezo ha preparado una nueva exposición fotográfica que se podrá ver en la Casa de Cultura del Port de Sagunt.
El reconocido fotógrafo del Port Tomás Bueno Díaz es el autor de una peculiar muestra que une imágenes del pasado y del presente de la ciudad, superponiendo los cambios producidos en las mismas.
La muestra se inaugurará este miércoles día 7 a las 18,30 horas.
Reconocimiento
Tras el acto, se hará entrega del “Premio Patrimonio Industrial 2025” a José Pérez Zamora "por su contribución en favor de la difusión de la memoria y el patrimonio de Puerto Sagunto"; un galardón que el año pasado recogió el pintor y diseñador gráfico Antonio Cosín.
