Tras las huellas del Padre Jaime

Recientemente hemos tenido el honor de compartir la jornada con familiares y amigos del Padre Jaime con la visita de su sobrino Tomeu Pons Pons, de su esposa, María, y de dos matrimonios amigos.

Tras visitar el busto alzado en su memoria y el complejo formado por el Colegio y Teatro Nª Sª de Begoña y parroquia Nª Sª del Carmen del Puerto de Sagunto, entidades tan vinculadas al Padre Jaime, visitaron la parroquia Nª Sª de Begoña, donde estuvo destinado el Padre Jaime en 1947 y residió hasta 1969.

En su salón parroquial visitaron el popular “Belén de Aprendices” donde D. José Martínez Sanz hizo una brillante explicación sobre la historia de la Escuela de Aprendices, sobre el belén y compartió su testimonio personal como alumno del Padre Jaime.

Posteriormente tuvo lugar la recepción en el salón de plenos del Ajuntament de Sagunt por parte del Sr. Alcalde, Darío Moreno. Ese apoyo se enmarcaba en las proposiciones presentadas y defendidas por el PP en el pleno, en mayo de 2006 y marzo de 2022, aprobadas por mayoría. En ese momento fraternal se elogió, de nuevo, la figura y obras del Padre Jaime, la familia mostró su gratitud por las actividades llevadas a cabo con la colaboración del ayuntamiento y manifestó su compromiso de continuar potenciando las actividades encaminadas a reconocer el legado espiritual y social que dejó su tío misionero.

La jornada continuó con la visita cultural al teatro y castillo, así como al resto de elementos que conforman el casco histórico.

Emoción

De singular emoción fue la declamación de unos versos de las coplas de Jorge Manrique dedicadas al P. Jaime así como de una breve reseña de su figura y una oración surgida del corazón y pluma del escritor D. Santiago Blasco.

La jornada culminó a las orillas del Mediterráneo, ante la inmensidad del mar que dista entre Mallorca y Puerto de Sagunto, en la playa del Grau Vell donde converge en un lugar Roma y Edad Contemporánea; judíos, árabes y cristianos, la industria de la Factoría en el siglo pasado y la atención religiosa prestada por los Padres Paúles y, especialmente, por el Padre Jaime, tras la visita a la plaza y barrio portadores de su nombre y un momento de reflexión y plegaria ante los restos mortales de nuestro protagonista.