Próxima mejora para el colegio adventista de Sagunt

El Colegio Adventista de Sagunt está más cerca de lograr agua potable. La empresa mixta Aigües de Sagunt, S.A., encargada de la gestión del servicio público de suministro de agua y abastecimiento domiciliario en la capital del Camp de Morvedre, ha sacado a concurso las obras para instalar una conducción que dé servicio a este complejo ubicado fuera del casco urbano desde hace décadas.

El centro educativo cuenta con una larga trayectoria en la localidad de Camp de Morvedre pues está presente en el municipio desde la década de 1970 y atiende actualmente a alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria, así como Bachillerato. Su campus incluye también una escuela superior de español para extranjeros, programas culturales y servicios educativos complementarios.

Distribución del agua

Las obras impulsadas para llevar agua potable al lugar cuentna con un valor estimado de 96.851,77 euros y un presupuesto base de licitación de 97.658,87 euros, de los que 80.709,81 euros corresponden al importe sin impuestos. El plazo de ejecución previsto es de dos meses.

La actuación tiene como objetivo contabilizar en origen el caudal de agua potable que se suministrará en el futuro al centro educativo, desde el punto de conexión elegido para su abastecimiento. Los trabajos están clasificados bajo el código CPV 45232150, correspondiente a trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.

la presentación de ofertas deberá realizarse de forma electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para presentar propuestas finaliza el 26 de enero de 2026 a las 23.59 horas.

Claves del procedimiento

Entre los requisitos exigidos a los licitadores figura la constitución de una garantía definitiva del 5 %, con un plazo de un año, además de acreditar solvencia técnica, profesional, económica y financiera conforme a lo establecido en los anexos del pliego.