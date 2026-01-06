Sagunt vuelve a batir otro récord de población

La comarca del Camp de Morvedre ha continuado en 2025 con una tendencia demográfica al alza, marcada en buena parte por la inmigración y el aumento de residentes extranjeros, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y del Censo Anual de Población. La comarca ha superado la barrera de los 100.000 habitantes, cerrando el año con 100.314 tras sumar 2.070 nuevos residentes respecto a 2024, gracias al balance positivo entre nuevos habitantes y los que se instalan en municipios como Sagunt, Canet d’en Berenguer y Albalat dels Tarongers.

Aunque el INE no publica por comarcas un desglose detallado por nacionalidad, los datos nacionales del Censo 2025 reflejan que el porcentaje de personas nacidas en el extranjero en España alcanzó el 19,3 %, respecto al año anterior, el número de extranjeros residentes se incrementó un 6,3 % en ese periodo, con fuertes incrementos en colectivos procedentes de países como Colombia, Venezuela y Marruecos.

Crecimiento encabezado por Sagunt

El empuje demográfico proviene en buena parte de municipios costeros y de mayor tamaño, donde la inmigración interna y exterior influye de forma más visible. Sagunt, la capital comarcal, ha ganado 1.270 habitantes (1,8 %) lo que le ha permitido alcanzar 71.756 en 2025, según los datos del INE, y concentrar más del 60 % del crecimiento total de la comarca.

Esto aún lo aleja de los más de 75.000 habitantes que aseguraba tener contabilizados el Ayuntamiento de Sagunt a principios del año pasado, de acuerdo con su padrón; una cifra que le llevó a intentar salvar ese desajuste con el INE y a empezar a trabajar para solicitar la declaración del municipio como ciudad de gran población, lo que conlleva ventajas, como una mayor asignación presupuestaria por parte del Estado.

Albalat dels Tarongers y Canet d’en Berenguer han registrado incrementos de población superiores al 6 %, sumando entre ambos cerca de 550 nuevos vecinos. Canet, con un aumento del 6,3 %, ha llevado su población a 7.709 empadronados, incorporando un 35 % del crecimiento comarcal fuera de Sagunt, mientras que Albalat sobresale como uno de los núcleos más dinámicos proporcionalmente.

La cifra del INE aún esta lejos de la que baraja el consistorio de Sagunt a partir de los datos del padrón

Impacto de la inmigración

Este aumento ha venido acompañado de una dinámica migratoria interna y exterior, contribuyendo al aumento general de población de la comarca. El auge ha situado al Camp de Morvedre como una de las comarcas de mayor expansión en la provincia de València. Las cifras reflejan un fenómeno demográfico que combina tanto el crecimiento natural como la movilidad entre municipios y fronteras, con un impacto notable en la composición social del territorio.

La comarca mantiene un perfil demográfico sólido y en crecimiento, impulsado por el dinamismo de Sagunt y de municipios secundarios, así como por el flujo migratorio internacional. Sin embargo, la brecha con las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana como València, Torrent o Torrevieja sigue siendo notable.

Aumento en las grandes ciudades

Según los datos del INE y de la Generalitat Valenciana, València capital se mantiene como la gran metrópolis regional con alrededor de 840.000 habitantes. En el área metropolitana, Torrent alcanza cerca de 89.400 vecinos, con un aumento de un 2,18 % aproximadamente, mientras que Gandia, ronda los 80.000 residentes y crece alrededor de un 3,6 %. Paterna, tiene un aumento de 3,03 % y se sitúa en torno a los 74.800 habitantes, una cifra similar a la de Benidorm, que cuenta con unos 74.600 censados y registra un crecimiento de 3,5 %. Por su parte, Torrevieja, supera los 94.800 habitantes con 4,9 % de aumento y se consolida como una de las localidades con mayor crecimiento demográfico de la Comunitat Valenciana.

En este contexto territorial, el crecimiento medio de la población en la Comunitat se situó en torno al 2 % entre 2024 y 2025, con comportamientos desiguales según el tamaño de los municipios. Si bien el crecimiento en el Camp de Morvedre es llamativo para una comarca mediana, sigue siendo modesto si se compara con núcleos urbanos de mayor tamaño, aunque mantiene una evolución positiva y sostenida de población en la última década.