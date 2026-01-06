El temporal dispara la amenaza a viviendas de primera línea de playa en Sagunt

El temporal Francis ha dado otro bocado a un litoral norte de Sagunt que ve, con desespero, cómo el mar va engullendo la playa e intensifica aún más la pregunta de si la zona aguantará antes de que llegue el megatrasvase de 1,2 millones de metros cúbicos de arena previsto por el Ministerio en el Camp de Morvedre.

La imagen de un lavapiés rodeado de agua en la playa de la Malvarrosa de Corinto evidencia las dimensiones del último zarpazo pues, hace apenas unas semanas, estaba todavía en lo alto de un escalón de arena.

Las dos asociaciones vecinales de la zona han denunciado con impotencia la situación. En la más veterana, la de Almardà, Corinto y Malvarrosa se preguntan "¿cómo acabarán nuestras playas tras el temporal?". "Hay charcos avanzados que van haciendo camino hacia las calles. De hecho a la calle peatonal del parque ya ha entrado el agua este fin de semana", explica a Levante-EMV un vecino de la zona, Germán Carratalà. "Si no se actúa de inmediato, para esta primavera no quedará playa y el agua entrará en la urbanización así como en los primeros chalés", augura.

"Evidente peligro"

El vicepresidente de la asociación Almardà Viva, Javier Gómez, admite que "están deseando que cuanto antes se inicien las obras de regeneración de las playas". "La playa de Malvarrosa, que será la que reciba el grueso de la aportación de arena, está en una situación crítica. El mar sigue comiendo playa y las viviendas están en evidente peligro", afirma. "Como siempre hemos defendido, la aportación de arena tiene que ir acompañada de la construcción de diques exentos paralelos a la costa, que sirvan a la vez de retención de la arena aportada y de freno a la fuerza de los temporales", añade.

El concejal de Playas, Roberto Rovira, admite que "la situación es cada vez peor y, como hacemos en cada temporal, desde el ayuntamiento volveremos a enviar imágenes al Ministerio pidiendo celeridad al trasvase pues desde Costas ya nos dejaron claro que no actuarían a no ser que pasara algo extremadamente urgente".

Rovira, no obstante, afirma tener claro que el inicio de obras como el megatrasvase "es complejo y lleva sus tiempos" pero destaca que los trámites van avanzando.

Asistencia técnica