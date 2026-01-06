El temporal dispara la amenaza a viviendas de primera línea de playa en Sagunt
El ayuntamiento pedirá al Ministerio que acelere el megatrasvase de arena ante el nuevo avance del mar
El temporal Francis ha dado otro bocado a un litoral norte de Sagunt que ve, con desespero, cómo el mar va engullendo la playa e intensifica aún más la pregunta de si la zona aguantará antes de que llegue el megatrasvase de 1,2 millones de metros cúbicos de arena previsto por el Ministerio en el Camp de Morvedre.
La imagen de un lavapiés rodeado de agua en la playa de la Malvarrosa de Corinto evidencia las dimensiones del último zarpazo pues, hace apenas unas semanas, estaba todavía en lo alto de un escalón de arena.
Las dos asociaciones vecinales de la zona han denunciado con impotencia la situación. En la más veterana, la de Almardà, Corinto y Malvarrosa se preguntan "¿cómo acabarán nuestras playas tras el temporal?". "Hay charcos avanzados que van haciendo camino hacia las calles. De hecho a la calle peatonal del parque ya ha entrado el agua este fin de semana", explica a Levante-EMV un vecino de la zona, Germán Carratalà. "Si no se actúa de inmediato, para esta primavera no quedará playa y el agua entrará en la urbanización así como en los primeros chalés", augura.
"Evidente peligro"
El vicepresidente de la asociación Almardà Viva, Javier Gómez, admite que "están deseando que cuanto antes se inicien las obras de regeneración de las playas". "La playa de Malvarrosa, que será la que reciba el grueso de la aportación de arena, está en una situación crítica. El mar sigue comiendo playa y las viviendas están en evidente peligro", afirma. "Como siempre hemos defendido, la aportación de arena tiene que ir acompañada de la construcción de diques exentos paralelos a la costa, que sirvan a la vez de retención de la arena aportada y de freno a la fuerza de los temporales", añade.
El concejal de Playas, Roberto Rovira, admite que "la situación es cada vez peor y, como hacemos en cada temporal, desde el ayuntamiento volveremos a enviar imágenes al Ministerio pidiendo celeridad al trasvase pues desde Costas ya nos dejaron claro que no actuarían a no ser que pasara algo extremadamente urgente".
Rovira, no obstante, afirma tener claro que el inicio de obras como el megatrasvase "es complejo y lleva sus tiempos" pero destaca que los trámites van avanzando.
Asistencia técnica
El último se produjo a finales del pasado mes de diciembre cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente anunció la formalización del contrato de asistencia técnica a la dirección de la obra, coordinación en materia de seguridad y salud y dirección ambiental de la regeneración de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa y Canet d’en Berenguer. La empresa sevillana Geser Ingenieros Consultores, S.L. será la encargada de realizar estas tareas por 596.990 euros tras presentar la oferta más barata entre las dos que se habían formulado, según se ha hecho público poco después de que la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Rover Maritime y Dredging International firmara el contrato de casi 42,7 millones de euros para realizar esta intervención que mejorará nueve playas valencianas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Pantalán del Port de Sagunt: Del fin de la actividad comercial a su ruina
- Arrancan los trabajos en Sagunt para sacar del olvido el Economato de AHM
- Nochevieja intensa y multitudinaria en Sagunt
- Nueva intentona para revitalizar la fonda de Barraix en plena Sierra Calderona
- Canet proyecta un parque lúdico de 30.000 metros cuadrados
- Sagunt pierde el pulso judicial por la cantera que dio vida al puerto hace más de un siglo
- La San Silvestre del Port pulveriza todos sus récords
- Medio centenar de alegaciones mejora el proyecto de Sagunt para su transporte urbano