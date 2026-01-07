Albert Llueca: "El partido del sábado es un punto de inflexión para el Morvedre"

Cristina Cabeza debuta este sábado 10 de enero como nueva entrenadora del Balonmano Morvedre en un partido clave de la Liga Guerreras Iberdrola. El encuentro de la jornada 14, la primera de la segunda vuelta, será contra el Elda Prestigio a las 19:30 horas en el Pabellón René Marigil. Este partido da comienzo a "una etapa marcada por la ilusión, el trabajo y la voluntad de revertir la dinámica deportiva", subrayan desde el club.

Según aseguran desde la entidad deportiva, durante la semana, "el equipo ha intensificado las sesiones para comenzar a asimilar los primeros conceptos del nuevo modelo de juego. A pesar del poco margen de tiempo, Cabeza destaca la predisposición y el compromiso de la plantilla".

Intensidad e ilusión

Las declaraciones de la nueva entrenadora no han tardado en llegar: “Primer partido de la segunda vuelta, con poco tiempo para asimilar nuevos conceptos en el sistema de juego, pero es verdad que las jugadoras durante estos días han entrenado muy bien: muy serias, con mucha intensidad, con ganas y con ilusión por revertir la situación", asegura Cabeza.

"Somos conscientes de que jugamos contra el Elda, un equipo que también ha cambiado de entrenador y que tiene una plantilla con mucha experiencia en la Liga Guerreras Iberdrola. No será un partido sencillo", añade Cristina Cabeza sobre el rival de la jornada. La seleccionadora juvenil añade que "ojalá, con la ayuda de nuestra afición, seamos capaces de dejar los dos puntos en casa y seguir trabajando para asimilar todo lo que tenemos por delante. Esperemos que vaya bien”.

Más que un encuentro deportivo

El presidente del Balonmano Morvedre, Albert Llueca asegura que “el partido de este sábado es más que un encuentro deportivo: es un punto de inflexión. La llegada de Cristina Cabeza abre una nueva etapa que afrontamos con confianza y con la convicción de que el equipo tiene mucho que decir en esta segunda vuelta".

Llueca pone en valor el esfuerzo de la plantilla, "las jugadoras han demostrado profesionalidad y compromiso, y nuestra afición volverá a ser un factor determinante en el René Marigil". "Necesitamos que el pabellón sea una olla a presión positiva, que nos empuje y nos recuerde que este club siempre lucha hasta el final. Estamos convencidos de que, con trabajo y unidad, recuperaremos el camino que Morvedre merece”, concluye el presidente instando a la participación de la afición.