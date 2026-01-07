El Saguntino suma una victoria crucial

El Atlético Saguntino sumó una nueva victoria para dar comienzo al año. El encuentro en casa contra la Vall de Uxó trajo un triunfo que se decidió en el tiempo de descuento con los goles de Diego Climent y Sergio García. Este resultado de los saguntinos hace que sigan segundos en la clasificación con 32 puntos y a dos del líder, el Castellonense.

El entrenador, Guillem Beltrán expresó tras el choque que "el equipo ha creído hasta el final, como ya lo habíamos hecho en encuentros anteriores. Hay veces que esto te sale rana como en el partido contra el Ontinyent. Que quieres ir a atacar hasta el final y en la última jugada te marcan gol. En esta ocasión, el fútbol nos la ha devuelto y somos justos merecedores de la victoria".

"Creer hasta el final"

"Nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar a un equipo con un bloque defensivo muy férreo y que tendríamos que llevar la voz cantante del partido. Si que es verdad que venimos de un periodo de parón y eso nos hace estar mas imprecisos", afirma el mister sobre la clave que ha dado la victoria a los rojillos. Beltrán cree que "lo que ha decantado la victoria es creer hasta el final".

Durante el encuentro. / Levante-EMV

"Nosotros no parábamos de sacar jugadores ofensivos para seguir atacando y ellos más defensores. El especular creo que es lo que les ha salido mal", afirma sobre el equipo rival. "La Vall tiene un golpeo y ataque directo muy bueno y grandes futbolistas en el centro del campo y en esas segundas jugadas sabíamos que eran peligrosos. Pero nuestros defensas han estado espectaculares. Nosotros si no encajamos siempre vamos a terminar teniendo muchas ocasiones y marcando goles", añade Guillem Beltrán.

Más cerca del líder

Desde el club aseguran que esta primera victoria del 2026 les deja con más ganas de pelear, ya que, están más cerca del líder: "La victoria es muy importante porque da otra vez ese aliento, esa buena dinámica. Esa sensación de que el equipo, a pesar de no haber estado tan preciso como otras veces, ha creído hasta el final. Y esa unión equipo, nuevos fichajes y afición es lo que ha decantado todo" concluyen.