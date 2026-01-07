Así son los inmuebles que posee el 'Banco malo' en Morvedre
Las propiedades de uso residencial que están en su cartera más de una década pasarán a engrosar el parque público para ofrecerse en alquiler asequible
Los inmuebles de uso residencial que están en la cartera de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) más de una década después de su constitución pasarán a engrosar el parque público de vivienda bajo la gestión de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para ofrecerse en régimen de alquiler asequible, como anunció el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dentro de su estrategia para aumentar la oferta de vivienda social en España.
Esta medida, que aún no tiene fecha de aplicación, está dentro del proyecto estatal Recuperamos las casas que nunca debimos perder, que engloba más de 40.000 viviendas en toda España y cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar 55.000 viviendas que pasarían a estar 'protegidas permanentemente'.
Las viviendas y suelos movilizados pasarán a formar parte del parque público de vivienda asequible y tienen un valor de mercado estimado en torno a 5.900 millones de euros.
En el conjunto del Camp de Morvedre, esta operación podría alcanzar hasta 250 inmuebles de uso residencial, que son los que el llamado 'Banco malo' tiene en propiedad, según se recoge en su página web.
En ella figuran casi un centenar en los distintos núcleos de la capital comarcal (94), pero también hay en otras poblaciones. Destacan, por su cuantía en Les Valls, donde hay 36 en Benavites, 35 en Benifairó de les Valls, 30 en Faura y 26 en Quartell. A estos se les suman otros en La Baronia, concretamente, 20 en Gilet, así como una en Algar de Palància, Algímia d’Alfara y Petrés, más otras seis en Canet d’en Berenguer.
Garajes, trasteros, terrenos...
En cualquier caso, desde la entidad estatal precisan que entre estas 250 «hay distintas casuísticas, como alquileres que Sareb se ha subrogado, arrendamientos sociales y ocupaciones que tenemos en los juzgados. A Sepes se traspasará tanto vivienda vacía como alquilada».
Otras propiedades
La presencia del denominado 'banco malo' en la comarca también se extiende a garajes y trasteros (176), terrenos (134), obras en ejecución (23) y suelo terciario (20), según sus propios registros.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Pantalán del Port de Sagunt: Del fin de la actividad comercial a su ruina
- Arrancan los trabajos en Sagunt para sacar del olvido el Economato de AHM
- Nochevieja intensa y multitudinaria en Sagunt
- Nueva intentona para revitalizar la fonda de Barraix en plena Sierra Calderona
- Canet proyecta un parque lúdico de 30.000 metros cuadrados
- Sagunt pierde el pulso judicial por la cantera que dio vida al puerto hace más de un siglo
- La San Silvestre del Port pulveriza todos sus récords
- Medio centenar de alegaciones mejora el proyecto de Sagunt para su transporte urbano