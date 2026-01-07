Así son los inmuebles que posee el 'Banco malo' en Morvedre

Los inmuebles de uso residencial que están en la cartera de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) más de una década después de su constitución pasarán a engrosar el parque público de vivienda bajo la gestión de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para ofrecerse en régimen de alquiler asequible, como anunció el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dentro de su estrategia para aumentar la oferta de vivienda social en España.

Esta medida, que aún no tiene fecha de aplicación, está dentro del proyecto estatal Recuperamos las casas que nunca debimos perder, que engloba más de 40.000 viviendas en toda España y cerca de 2.400 suelos con capacidad para albergar 55.000 viviendas que pasarían a estar 'protegidas permanentemente'.

Las viviendas y suelos movilizados pasarán a formar parte del parque público de vivienda asequible y tienen un valor de mercado estimado en torno a 5.900 millones de euros.

Vista de viviendas en el Port de Sagunt, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

En el conjunto del Camp de Morvedre, esta operación podría alcanzar hasta 250 inmuebles de uso residencial, que son los que el llamado 'Banco malo' tiene en propiedad, según se recoge en su página web.

En ella figuran casi un centenar en los distintos núcleos de la capital comarcal (94), pero también hay en otras poblaciones. Destacan, por su cuantía en Les Valls, donde hay 36 en Benavites, 35 en Benifairó de les Valls, 30 en Faura y 26 en Quartell. A estos se les suman otros en La Baronia, concretamente, 20 en Gilet, así como una en Algar de Palància, Algímia d’Alfara y Petrés, más otras seis en Canet d’en Berenguer.

Vista de Sagunt, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Garajes, trasteros, terrenos...

En cualquier caso, desde la entidad estatal precisan que entre estas 250 «hay distintas casuísticas, como alquileres que Sareb se ha subrogado, arrendamientos sociales y ocupaciones que tenemos en los juzgados. A Sepes se traspasará tanto vivienda vacía como alquilada».

Otras propiedades

La presencia del denominado 'banco malo' en la comarca también se extiende a garajes y trasteros (176), terrenos (134), obras en ejecución (23) y suelo terciario (20), según sus propios registros.