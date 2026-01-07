El Fertiberia vuelve de las vacaciones con nuevo entrenador

El primer equipo del Fertiberia BM Puerto volverá el sábado de las vacaciones con importantes novedades en su cuerpo técnico. Los rojiblancos, que se fueron al parón invernal desde las primeras posiciones de la División de Honor Plata, regresarán al trabajo con un nuevo entrenador en la figura de Sergio Mallo, que llegó al club el pasado verano como ayudante de Toni Malla y máximo responsable del filial.

Manu Etayo, Sergio Mallo y Toni Malla. / Levante-EMV

Estas labores las pasará ahora a desempeñar Manu Etayo, quien, apenas unas semanas después de su destitución como técnico del BM Morvedre, ha encontrado acomodo en el otro club de la ciudad, donde le ven con una figura "con peso dentro del balonmano, gran experiencia y acreditada trayectoria en la formación de jóvenes". El desencadenante de este terremoto ha sido la marcha de Malla a un equipo de superior categoría, que está en plena crisis y ha ejercido la cláusula de rescisión del contrato del técnico catalán, a quien ve como revulsivo.

Agradecimientos

De esta abrupta forma, el entrenador de Tortosa cierra su segunda etapa en el Fertiberia, de la que se ha despedido con una carta abierta, en la que repasa su trayectoria en las cinco temporadas y media como técnico rojiblanco. Tras un ascenso y un descenso, además de algún año memorable en Plata, el catalán agradece "el aprendizaje de cada una de las personas que forman este maravilloso club". En la despedida se acuerda de presidentes, directivos, trabajadores, entrenadores, grupo de comunicación, speaker, afición, socios, voluntarios, ayuntamiento, marea rojiblanca, delegados, cuerpo técnico y jugadores

Su marcha se gestó en unos días, desde que llegó la oferta hasta que el club andaluz realizó el pago para liberar el contrato que Malla tenía con el Fertiberia hasta el final de la próxima temporada. La entidad rojiblanca no ha dudado en rellenar el hueco que deja Malla con "la continuidad de algo que funciona bien", en la figura de su ayudante durante la primera mitad de esta temporada, a quien se suma Manu Etayo, "leyenda del balonmano femenino", quien conoce bien Sagunt.

Resto del cuerpo técnico

Este movimiento, que no afecta al resto del cuerpo técnico que integran Carlos Greses y Vicent Sanchis, mantiene "nuestra hoja de ruta inamovible", en el objetivo de "ascender a la máxima categoría del balonmano español", según apuntan desde la entidad que prepara su 75 aniversario.

Primera piedra de toque

El siguiente paso en este camino es la vuelta a los entrenamientos el próximo sábado en doble sesión, después de que la última victoria de 2025 en La Coruña tuviera el premio de alargar las vacaciones. El regreso a la competición ya será el 17 de enero con un plato fuerte, ya el Fertiberia visitará en Sevilla al líder de Plata, que suma 2 puntos y un partido más que los rojiblancos. En la primera jornada, los valencianos ganaron 28 a 24 a los andaluces.