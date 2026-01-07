La Forja reclama una movilidad sostenible y accesible en Sagunt

La Asociación Vecinal La Forja del Port de Sagunt ha hecho públicos sus Deseos Vecinales para 2026, un documento dirigido al gobierno municipal en el que recoge una batería de peticiones para "mejorar la calidad de vida en la ciudad", según afirma. Entre todas ellas, la entidad pone el acento en la necesidad de favorecer una movilidad sostenible y plenamente accesible para la ciudadanía.

En este sentido, la asociación fundada en 1973, reclama la eliminación de palos, bolardos y otros obstáculos que dificultan el paso por las aceras, así como "la supresión de barreras arquitectónicas y el rebaje de bordillos para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta y de personas con movilidad reducida", afirma en su texto. A su juicio, estas actuaciones son “imprescindibles para avanzar hacia una ciudad más inclusiva, segura y adaptada a todas las edades y capacidades".

Otras reivindicaciones

Junto a esta reivindicación, el colectivo vecinal plantea otras demandas al ejecutivo local. Entre ellas figura la mejora de la recogida de residuos y la revisión de la tasa correspondiente, una mejor organización del tráfico y de los accesos a la ciudad, así como la reparación de calzadas y aceras y el repintado de la señalización horizontal.

La asociación también solicita un mayor control del ruido y de la ocupación del espacio público, especialmente en terrazas y aceras, además del cerramiento de solares peligrosos e insalubres. En el ámbito social, La Forja reclama un firme apoyo a la igualdad y a la lucha contra la violencia de género, así como la ampliación de la participación ciudadana mediante la convocatoria de consejos municipales que representen a todo el espectro social.

Cultura y patrimonio

Entre los deseos para 2026 incluye igualmente el evitar cualquier tipo de censura artística o ideológica, potenciar la cultura con actividades de calidad y apoyar las iniciativas ciudadanas.

Asimismo, pide proteger el patrimonio municipal, exigir la rehabilitación del patrimonio industrial y cultural, mejorar el mantenimiento de parques y jardines y recuperar y poner en valor los espacios e inmuebles públicos, con especial atención a la protección de la huerta.