Gilet minimiza los riesgos de un barranco tras una década de espera

Después de casi una década, las brigadas forestales han actuado en el barranco de la Maladitxa de Gilet, en uno de los tramos en peor estado. Pese a que el ayuntamiento viene solicitando la intervención en toda su extensión, las actuaciones se realizan por tramos y en este concretamente, no se entraba desde hacía más de 10 años, pese a la proximidad con zonas habitadas y el riesgo que entraña su mal estado. "Hace dos años se limpió un tramo, pero este estaba en muy malas condiciones", explicaba el alcalde, Salva Costa.

Se trata de una intervención de varias semanas que se ha centrado en la limpieza y acondicionamiento del lecho y el entorno del mismo, una actuación para la prevención de inundaciones, así como incendios forestales dada la vegetación que rodea al mismo. "El principal problema está en la cantidad de vegetación que acumula, sobre todo cañar y plantas invasivas que suponen un parapeto para la circulación del agua, una situación que de no solventarse puede generar situaciones de riesgo e incluso inundaciones y más teniendo en cuenta su proximidad a zonas residenciales a las que está pegada", añadía el primer edil.

El barranco pegado a las viviendas. / Daniel Tortajada

Actuación

Además de que el objetivo es mantenerlo limpio para la temporada de lluvias, hay que tener en cuenta que el barranco está inmerso en la Sierra Calderona y que forma parte de la zona forestal, con importante presencia de masa arbórea, que sin una actuación en la misma, "el propio barranco pede actuar como gasolina en un posible incendio forestal poniendo en peligro a cientos de vecinos y la biodiversidad del parque natural", insistía Costa, quien mostraba su satisfacción por la ejecución de este plan de prevención de incendios de la diputación.

El tramo en el que se actúa por parte de las brigadas forestales está pegado a uno de los restaurantes más conocidos de la zona de Sant Esperit, y de ahí, se limpia y acondiciona la parte alta y la parte baja, por la zona trasera del circuito de Pump track.