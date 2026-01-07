Una inversión de casi 900.000 € renueva la central de Policía Local de Sagunt

La reforma integral de la central de la Policía Local de Sagunt ha finalizado con una inversión total de 898.972 euros (IVA incluido) que ha permitido, entre otras cosas, instalar un sistema de videovigilancia de todas las estancias que era anhelado desde hace años para mejorar la seguridad.

Esta intervención ha sido realizada finalmente sin ayuda de la Unión Europea, que en 2023 iba a sufragar el 50% de la inversión antes de que los planes municipales se vieron truncados después de que ninguna empresa optara a realizar los trabajos cuando el consistorio los licitó en otras dos ocasiones por cerca de 650.000 euro s.

Las obras han permitido eliminar barreras arquitectónicas, con la instalación de un ascensor para acceder a la primera planta y la conversión de los dos baños de la planta baja en uno adaptado a personas con movilidad reducida.

La reforma integral ha incluido la ampliación de la unidad administrativa de la planta baja, la creación de una zona para la conservación de documentos y otro espacio destinado al almacenamiento de los materiales necesarios para los controles de tráfico y otras labores policiales. Entre otras mejoras, también destaca la redistribución de la primera planta y la reubicación de la escalera en un volumen exento al edificio, tal como se exige en la normativa vigente.

A eso se le suma la adecuación de la entrada a las oficinas para los dos puestos de trabajo de este espacio de atención directa a la ciudadanía, así como a través del 112, así como un mecanismo de apertura automática para las puertas. Finalmente, también se ha reubicado el aula de educación vial y, además, se ha creado una sala de reuniones y formación con capacidad para cuarenta personas.

Últimos retoques

“Ahora faltan los últimos retoques y el mobiliario para empezar a prestar el servicio a la ciudadanía desde estas instalaciones renovadas”, ha avanzado el alcalde de Sagunt, Darío Moreno . “Todo va en la línea de seguir apostando por la seguridad como un elemento clave que distingue a nuestro municipio y que asegura la calidad de vida de nuestra ciudadanía”, ha agregado el primer edil tras visitar el lugar con la concejala de Policía Local, María José Carrera, y el de Contratación, Javier Raro.

“Las obras han permitido dar lugar a unas instalaciones mucho más funcionales, acordes con las tareas que realizan las y los agentes de la Policía Local”, ha explicado la concejala de Policía Local, María José Carrera. “Esta intervención forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad ciudadana y dignificar las condiciones del cuerpo. Se suma a la inversión en uniformes y demás material, a la renovación de la flota de vehículos y la incorporación de nuevos efectivos, con una plantilla en récord histórico”, ha añadido.