Las obras para regenerar el litoral norte de Morvedre ya tienen fecha

El grueso de las obras que el Ministerio para la Transición Ecológica tiene previsto realizar para regenerar la deteriorada costa norte del Camp de Morvedre y otras playas más comenzará el 16 de enero, con la previsión de concluir los trabajos el 30 de junio, es decir, la fecha límite marcada para asegurarse financiación europea para el proyecto.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, así lo ha explicado hoy tras reunirse con vecinos de las playas del litoral sur de Cullera para explicar los detalles del ambicioso proyecto de regeneración del litoral que el Gobierno de España pondrá en marcha y dará respuesta a una degradación acumulada durante décadas.

El Ministerio para la Transición Ecológica iniciará la regeneración de cerca de tres kilómetros de costa al sur de la desembocadura del Xúquer, con una inversión aproximada de 40 millones de euros de la que 22 millones corresponden a Cullera, si bien esta actuación se enmarca en un proyecto más amplio que permitirá recuperar tanto las playas del Marenyet y l’Estany en Cullera como otros siete kilómetros de playas en Sueca (el Pou, el Perelló y Les Palmerers), Sagunt y Canet d’en Berenguer.

La playa de la Malvarrosa de Corinto, tras el temporal Francis / Julio Leal

Bernabé ha destacado que «con actuaciones como esta se pretende que el litoral valenciano vuelva a tener la imagen que tenía», y ha subrayado el compromiso del Ejecutivo central con la protección de la costa, frente a las políticas que, según ha incidido, está aplicando el actual gobierno de la Generalitat Valenciana. Según ha asegurado: "el Gobierno de España tiene un compromiso firme con esta tierra. Lleva invertidos más de 144 millones de euros en la regeneración de las playas de la Comunitat Valenciana. Y este proyecto vamos a poner en marcha una inversión de más de 40 millones de euros que van a ir destinados a las playas del sur de Cullera, pero también a las playas de Sueca, del Pouet, del Perelló y de Les Palmeres. Y también a las de Sagunt y Canet, que tenían un retroceso de arena desde hace muchos años".

"El Gobierno de España invierte en regenerar de manera responsable las playas y el litoral valenciano, mientras el gobierno valenciano se dedica a atacar nuestro entorno natural y nuestro litoral con leyes que provocan una construcción desmesurada y propia del siglo XX", ha finalizado.

Las obras de regeneración incluyen la creación de nuevos cordones dunares en casi todo el frente litoral y el mantenimiento y la reconstrucción de aquellos existentes que se encuentran en buen estado o deteriorados.

Preocupación

Estas declaraciones llegan justo después de que vecinos de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa hayan expresado en Sagunt su indignación y preocupación por el deterioro que presenta el tramo más cercano a Almenara tras el reciente temporal. Tanto la asociación Almardà Viva como la entidad vecinal más veterana se han expresado en esta línea y esta última incluso no descarta movilizarse de nuevo si no hay medidas "inmediatas y eficaces".