Vecinos de Almardà se movilizarán por la playa si no hay medidas "inmediatas y eficaces"

"La situación de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa ha alcanzado un punto especialmente alarmante tras el reciente temporal". Así lo ha denunciado la veterana entidad vecinal del litoral norte de Sagunt, además de incidir en que "si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces que garanticen una regeneración integral y una protección real", la población volverá a movilizarse "para reclamar un trato justo y equitativo" para esta zona, "exigiendo soluciones técnicas, urgentes y sostenibles que pongan fin a años de abandono".

La Asociación Vecinal de las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa ha incidido en "la situación crítica" en la que se encuentra esta costa tras unos días en los que la fuerza del mar "ha provocado graves daños en infraestructuras y ha vuelto a poner de manifiesto la ausencia de regeneración y protección efectiva de unas playas que llevan años sufriendo regresión y abandono institucional, tal y como viene denunciando reiteradamente la asociación", indica en un comunicado.

Imagen de la playa de la Malvarrosa el pasado día 4. / Asociación vecinal Almardà, Corinto y Malvarrosa.

Las consecuencias del temporal, según apunta, "han sido especialmente graves: pasarelas de madera arrancadas y desplazadas hasta calles colindantes, el agua del mar a punto de alcanzar viviendas en la zona de Malvarrosa y llegando a espacios urbanos, arrastre masivo de arena hacia el sur y desaparición de elementos básicos de accesibilidad como los lavapiés, completamente engullidos por el mar. Estos hechos no constituyen episodios aislados, sino la manifestación visible de un proceso continuado de regresión y abandono de este tramo del litoral que se agrava con cada episodio meteorológico adverso".

Todo ello, según afirma, "se produce en un contexto de años de absoluta inacción administrativa respecto al anunciado y prometido proyecto de regeneración de estas playas, que a día de hoy continúa sin iniciarse", dicen en relación al macrotrasvase de arena adjudicado recientemente. "La ausencia de actuaciones efectivas incrementa la sensación de abandono y desprotección entre la población residente, que observa cómo el litoral retrocede sin que se adopten soluciones estructurales", añaden.

Desde la Asociación Vecinal se insiste en que la regeneración de todo el litoral norte de Sagunt "no puede limitarse exclusivamente al traslado puntual de arena desde Cullera. Resulta imprescindible la implantación de mecanismos de protección duraderos, como arrecifes artificiales u otras soluciones de ingeniería costera, que reduzcan la energía del oleaje y eviten la continua pérdida de sedimentos. Sin estas medidas, cualquier aporte de arena está condenado a desaparecer tras pocos temporales", recalcan.

Vista de la playa de la Malvarrosa tras el temporal. / Julio Leal

La situación, a su juicio, "se ve además agravada por la dinámica artificial impuesta al litoral como consecuencia de infraestructuras portuarias y espigones situados al norte, que retienen la arena e impiden su tránsito natural hacia las playas del norte de Sagunto". A ello suman que el destino de los últimos dragados de arena del puerto deportivo deCanet d’en Berenguer y de los muelles de Sagunt no es este litoral norte, como ha venido informando Levante-EMV, "dejando a las playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa completamente excluidas de cualquier aporte natural o artificial de arena, tanto desde el norte como desde el sur".

"Amenaza directa"

"El resultado es una situación límite y profundamente injusta para estos núcleos costeros, que soportan los efectos no solo de los temporales, sino también de una planificación litoral desequilibrada sin recibir soluciones proporcionales. Se han construido espigones y puertos al norte sin adoptar medidas de protección para las playas situadas al sur, que han quedado totalmente desprotegidas. La ciudadanía vive con una creciente preocupación ante la amenaza directa a sus viviendas, infraestructuras y calidad de vida, y considera la situación actual sencillamente insoportable", remarcan.