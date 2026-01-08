Once espectáculos y un taller convierten enero en el mes de las sombras en Sagunt

La undécima edición del festival de teatro de luces y sombras Il·luminar-te comenzará el domingo 11 de enero con una programación que incluye 11 espectáculos y un taller familiar. El certamen está organizado por la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunt y está dirigido a un público familiar.

Este año tendrá la participación de compañías procedentes de la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Cataluña e Islas Baleares. Algunas de las obras se representarán en más de una ocasión para atender la demanda del público, con un total de 18 pases, dos de ellos entre semana y destinados "exclusivamente a centros escolares", tal y como afirman desde la organización.

La inauguración será este domingo 11 a partir de las 10:00 horas en el Casal Jove del Port de Sagunt con un taller familiar de 24 plazas para 12 niños y 12 adultos, que introducirá a las personas participantes en el universo del teatro de sombras y en la cultura íbera. Tras la presentación oficial de la programación, a las 12:15 horas se representará el primer espectáculo abierto al público, Ibers, de la compañía Teatres de la Llum, una propuesta recomendada a partir de 7 años.

Programación variada

La programación continuará el viernes 16, con El armario de mamá, también de Teatres de la Llum, una obra dirigida a público desde 3 años. El sábado 17, la compañía Coloradas llevará al Casal Jove Cuentos amerindios, mientras que por la tarde el Centro Cultural Mario Monreal acogerá Rere l’ombra de Wendy & Peter Pan, de Producciones Esenciales, una reflexión poética sobre la infancia y la capacidad de asombro. El domingo 18 estará especialmente dedicado a la primera infancia, con SUM, de la compañía Baychimo, y Taralkampu, una experiencia inmersiva de Coloradas pensada para bebés y sus acompañantes.

El viernes 23, Animamundi presentará Agafa el foc i corre!, un espectáculo de sombras chinas inspirado en un cuento indígena norteamericano. El sábado 24 será una de las jornadas más intensas, con propuestas como el Gabinete poético de Vudú Teatro, Loop, de La Puntual, y una versión libre de Frankenstein a cargo de Murmuri, que combina teatro de sombras y música en directo. El festival se clausurará el domingo 25 de enero con aLUZina, de la compañía Nacho Diago, un espectáculo familiar que explora la relación de la humanidad con la luz y las sombras a través de la magia.

Campaña escolar

Las invitaciones podrán gestionarse a través de la plataforma www.notikumi.com, donde estarán disponibles cinco días antes de cada función. Il·luminar-te también incluye una campaña escolar los días 22 y 23 de enero, con funciones matinales de Agafa el foc i corre! Destinadas a alumnado de centros educativos.

La coordinación técnica del festival corre a cargo del equipo de la Concejalía de Juventud e Infancia, mientras que la dirección artística la asumen Mariola Ponce y Vicent Ortolà, de la compañía Teatres de la Llum, que "vuelven a situar a Sagunt como un referente estatal del teatro de luces y sombras", concluyen desde la organización.